Davide Ancelotti a été submergé par l’émotion après la victoire de Lille contre Lens (1-0), vendredi soir. Le technicien du Losc a expliqué que les critiques récentes et l’importance du derby avaient rendu ce succès particulièrement fort.

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Le Losc↗ a attendu les dernières minutes pour faire la différence face à Lens, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Après le coup de sifflet final, Davide Ancelotti a laissé apparaître quelques larmes, une scène qui a rapidement marqué la soirée au stade Pierre-Mauroy. Interrogé sur cette réaction, l’entraîneur lillois a expliqué qu’elle correspondait aussi à un trait familial.

Un derby chargé d’émotion pour Davide Ancelotti

Le fils de Carlo Ancelotti a rappelé que sa famille était particulièrement expressive sur le plan émotionnel. Il a également relié ses larmes au déroulement de la rencontre et à la portée de cette victoire, obtenue dans un match longtemps indécis au tableau d’affichage malgré la maîtrise lilloise.

C’était un match avec beaucoup d’émotion et c’est pour ça que j’étais un peu ému à la fin.

Cette victoire intervient aussi dans un contexte particulier pour le technicien, qui n’a pas été épargné par les critiques depuis sa signature cet été. Le succès contre Lens↗ a permis au Losc de se replacer à la deuxième place du classement, à deux points du Paris Saint-Germain, leader du championnat.

Le Losc délivré par Olivier Giroud en fin de match

Lille↗ a longtemps semblé incapable de concrétiser sa domination. Les Dogues ont finalement trouvé l’ouverture à la 86e minute, lorsque Olivier Giroud a repris un ballon repoussé dans sa zone par Robin Risser. À 40 ans, l’attaquant a ainsi offert au Losc une victoire importante dans le derby. Après la rencontre, Giroud a estimé que son équipe avait répondu aux critiques concernant sa manière de jouer. Il a présenté ce match comme une prestation aboutie, conclue par le résultat attendu. Pour Lille, le prochain rendez-vous sera européen : le club doit encore débloquer son compteur en Ligue des champions mardi sur la pelouse de Bodø/Glimt, après trois défaites lors de ses trois premières journées.