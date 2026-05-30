Mercato : OM, Monaco, LOSC… ça bouge sur les bancs des top clubs de Ligue 1 !

A peine la saison terminée que de nombreux changements de coachs ont eu lieu. Plusieurs clubs majeurs de Ligue 1 ont procédé à un changement quand d’autres comme l’OM s’apprête à le faire.

Entraîneur est un métier compliqué, qui plus est sur la durée. Une bonne série de résultats au bon moment peut assurer un renouvellement de contrat quand une mauvaise peut déboucher sur un licenciement expéditif. Et ce, que ce soit après une bonne saison ou une saison décevante.

Létang choisi le fils Ancelotti

Plusieurs nouveaux visages animeront les bancs de la Ligue 1 la saison prochaine et notamment dans des clubs majeurs de l’élite française. Après avoir vu Genesio quitter le LOSC après deux années et une troisième place décrochée en fin de saison, Lille a déjà trouvé son nouveau successeur. Olivier Létang s’est activé et a jeté son dévolu sur Davide Ancelotti.

Le jeune technicien (36 ans) a une faible expérience en tant qu’entraîneur principal avec une aventure à Botafogo qui s’est soldée sur une sixième place. Une expérience peu concluante qui l’a vu quitter le club brésilien dès la fin de saison et rejoindre son père pour préparer la Coupe du Monde au Brésil. Plus connu en tant qu’adjoint, Ancelotti a souvent accompagné son père, Carlo. Adjoint au Real Madrid, au Bayern Munich, à Naples ou encore à Everton, Davide Ancelotti va de nouveau tenter sa chance en tant que coach principal. Un pari pour l’entraîneur comme pour le club lillois.

Pocognoli viré, un international brésilien prend la relève

Ça bouge aussi du côté de Monaco. Sébastien Pocognoli a été remercié hier par téléphone comme a pu l’annoncer le journaliste Sacha Tavolieri après sa non-qualification en Ligue des Champions. Le club monégasque l’a remplacé par l’ancien international brésilien (44 sélections) et ancien entraîneur de Flamengo, Filipe Luis.

Monaco a choisi un entraîneur courtisé. Annoncé du côté du Bayer Leverkusen, Filipe Luis a préféré le Rocher. Coach très énergique en bord de terrain, il a fait ses preuves et s’est montré aux yeux du monde lors de la Coupe du Monde des clubs en battant lourdement Chelsea (3-1). Une performance qui s’est confirmée lors de la Coupe Intercontinentale de la FIFA face au PSG (1-1 1-2 t.a.b).

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Beye toujours là en attendant Genesio

L’ancien latéral est un technicien qui a déjà réussi et montrer son talent en Amérique du Sud. Avec Flamengo, il a remporté cinq trophées dont la Copa Libertadores 2025. Un profil intriguant qui vivra sa première expérience européenne sur le banc de l’AS Monaco.

Côté marseillais, Habib Beye est toujours en place mais son successeur devrait bientôt être nommé. Après l’arrivée de Grégory Lorenzi, le chantier du coach devrait être traité en priorité par le directeur sportif. De nombreuses sources s’accordent à dire que Bruno Genesio devrait prendre la suite de Beye.

Expérimenté, réputé pour sa gestion humaine… Son arrivée serait vue d’un très bon œil par de nombreux joueurs de l’OM. Selon Foot Mercato, le club marseillais souhaiterait conclure rapidement le dossier. Même si d’autres noms ont été évoqués comme Sergio Conceiçao ou Christophe Galtier, Genesio devrait bel et bien rejoindre l’Olympique de Marseille.

L’OM comme d’autres clubs aux ambitions européennes ont donc fait le choix du renouveau. Une valse des coachs qui promet du spectacle et de l’animation pour la prochaine saison de Ligue 1.

Clarence Maillefaud