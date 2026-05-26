Mercato concurrents OM : Lille explore trois pistes pour l’après Genesio !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC a officialisé ce mardi la fin de sa collaboration avec Bruno Genesio après deux saisons conclues par une qualification en Ligue des champions. Désormais, le président Olivier Létang s’active pour trouver un nouvel entraîneur capable de poursuivre la dynamique lilloise. Deux profils se dégagent déjà dans les réflexions du club nordiste.

Le communiqué publié par le club a confirmé une séparation attendue depuis plusieurs jours : « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club ». À 59 ans, Bruno Genesio quitte Lille après avoir replacé les Dogues parmi les places fortes de Ligue 1, avec une qualification pour la prochaine Ligue des champions et plusieurs performances marquantes sur la scène européenne, notamment face au Real Madrid et à l’Atlético de Madrid.

Thiago Motta toujours suivi par Olivier Létang, Farbos solution interne ?

Pour lui succéder, Olivier Létang étudie plusieurs profils. Parmi eux figure Thiago Motta, déjà évoqué ces derniers jours autour du club nordiste. L’ancien entraîneur de Bologne, libre actuellement, possède des liens solides avec le président lillois depuis leur passage commun au Paris Saint-Germain. Son profil, plus jeune et tourné vers un football de possession, correspond à l’orientation recherchée par la direction du LOSC.

Mais l’ancien international italien n’est pas l’unique option envisagée. Selon les informations de L’Équipe, Lille réfléchit également à une solution interne avec Dimitri Farbos, adjoint de Bruno Genesio cette saison. Apprécié au sein du club, Farbos souhaiterait obtenir sa première expérience comme entraîneur principal. Toulouse s’était également intéressé à lui avant de finalement choisir Jens Berthel Askou.

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Davide Ancelotti, une piste crédible pour Lille

Autre nom cité avec insistance : Davide Ancelotti. Âgé de 36 ans, le fils de Carlo Ancelotti dispose déjà d’une expérience importante au très haut niveau après avoir accompagné son père au Real Madrid, au Bayern Munich ou encore à Everton. Après une courte expérience comme entraîneur principal à Botafogo, il est revenu dans le staff de la sélection brésilienne, désormais dirigée par Carlo Ancelotti.

Le dossier présente plusieurs connexions favorables pour Lille. Olivier Létang connaît bien Carlo Ancelotti depuis leur collaboration au PSG, tandis que la perspective de diriger un club qualifié en Ligue des champions pourrait séduire Davide Ancelotti. Pour le moment, aucune décision n’a été officialisée par le LOSC, qui poursuit sa réflexion avant d’ouvrir un nouveau cycle sportif.