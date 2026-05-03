Liuge 14 : Monaco pousse l’OM à la 7e place !

Battu lourdement à Nantes (3-0), l’Olympique de Marseille voit ses concurrents directs en profiter. Victorieux à Metz (2-1), l’AS Monaco passe devant au classement et revient à portée du podium à deux journées de la fin de la saison.

Monaco renverse Metz et dépasse l’OM

Lors de cette 32e journée de Ligue 1, l’AS Monaco a réalisé une opération majeure dans la course aux places européennes. En déplacement sur la pelouse du FC Metz, les Monégasques se sont imposés 2-1 au terme d’un match accroché.

Menés après la pause, les joueurs de la Principauté ont su inverser la tendance. Folarin Balogun a d’abord permis à son équipe de revenir à hauteur, avant que Ansu Fati n’inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel. Un scénario renversant qui permet à Monaco de prendre trois points précieux dans le sprint final.

Avec ce succès, Monaco dépasse désormais l’Olympique de Marseille au classement et revient à seulement trois points du podium, relançant totalement la lutte pour une qualification européenne.

L’OM fragilisé après la claque à Nantes

Cette victoire monégasque intervient quelques heures après de la lourde défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Un revers qui pèse lourd dans la dynamique marseillaise, au pire moment de la saison.

Désormais dépassé par Monaco, l’OM voit sa position fragilisée dans la course à l’Europe. La pression monte à l’approche des dernières journées, le club marseillais est 7e ! Dans le même temps, cette défaite scelle aussi le sort du FC Metz. Malgré une prestation combative face à Monaco, le club lorrain est officiellement relégué en Ligue 2 à l’issue de cette 32e journée.

Pour l’OM, l’urgence est désormais de réagir rapidement afin de ne pas voir ses ambitions européennes s’envoler dans ce sprint final sous haute tension.