Locatelli, Bardghji, Mingueza… Les 3 grosses infos mercato de la semaine !

Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis le 1er juin, Football Club Marseille te propose de revenir sur les trois plus grosses rumeurs transfert de la semaine !

Mercato OM : Un international italien pour remplacer Bennacer ?

Alors que la Juventus pousse pour recruter Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille s’intéresse à un milieu de terrain bien connu de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi : Manuel Locatelli. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’international italien plaît beaucoup au coach marseillais, qui l’avait déjà dirigé lors de leur passage commun à Sassuolo.

Arrivé sur le banc de l’OM en juin, Roberto De Zerbi souhaite renforcer le cœur de jeu de son équipe. Il verrait en Locatelli une pièce maîtresse de son système. Le milieu de terrain de 27 ans, formé à l’AC Milan, évolue aujourd’hui à la Juventus, où il a disputé 36 matchs de Serie A lors de la saison écoulée.

Un profil apprécié par De Zerbi

L’Italien compte 30 sélections avec la Squadra Azzurra et reste une valeur sûre du championnat italien. Il est toutefois peu probable de le voir changer d’air cet été. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, « Locatelli plaît beaucoup à De Zerbi, mais il veut rester à la Juve. »

La Juve cible Balerdi

Dans le même temps, le club turinois a un œil sur un joueur marseillais. « La Juve continue de viser Leonardo Balerdi pour sa défense. Igor Tudor pousse pour recruter son ancien défenseur à l’OM, Mbangula ou Nico Gonzalez pourrait être proposés en échange. » L’actuel entraîneur de la Juventus, Igor Tudor, a bien connu Balerdi lors de son passage sur le banc marseillais et aimerait l’attirer à Turin.

Locatelli ne veut pas quitter la Juve ?

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2028, Manuel Locatelli ne semble donc pas sur le départ. Si l’intérêt de l’OM est réel, le dossier apparaît complexe, d’autant que le joueur ne manifeste aucune volonté de quitter son club actuel. Un transfert semble peu probable à ce stade du mercato, même si les pistes pourraient évoluer en fonction des mouvements à venir dans les deux clubs. L’OM a d’autres secteurs de jeu à renforcer mais pourrait avoir besoin de remplacer Ismaël Bennacer dont l’option d’achat n’a pas été levée. Pour autant des discussions sont toujours en cours pour un nouveau prêt de l’international algérien…

Mercato OM : L’OM passe à l’attaque pour le “Messi Suédois” !

L’OM semble avoir totalement lâché les chevaux en ce début de mercato. Après avoir recruté Angel Gomes librement et organisé la visite médicale de Egan-Riley, le club aurait également fait une proposition au FC Copenhague pour le jeune suédois Roony Bardghji.

Longoria et Benatia ont décidé d’être ultra actifs en ce début de mercato ! Décidé à renforcer considérablement l’OM en vue de la saison prochaine, le club a déjà officialisé une première recrue. En provenance du LOSC, Angel Gomes est arrivé sur la Canebière librement, lui qui était arrivé au bout de son contrat. De plus, les olympiens devraient très bientôt annoncer le recrutement d’Egan-Riley, jeune défenseur central anglais, lui aussi libre de tout contrat cet été.

Mais les Marseillais ne semblent pas vouloir s’arrêter en si bon chemin alors que le club a déjà identifié ses futures cibles. En effet, l’OM souhaiterait tenter le coup pour le latéral droit espagnol, Oscar Mingueza, et l’ailier suédois, Roony Bardghji. Et d’après des informations de Footmercato, la piste menant au jeune attaquant de 19 ans aurait été accélérée récemment après que les dirigeants marseillais aient fait une première offre au FC Copenhague, club propriétaire du joueur.

L’OM tente une première approche financière pour Bardghji !

En effet, Longoria et Benatia auraient déjà envoyé une première proposition au club danois, bien que le montant n’ait pas encore fuité. Et il faudra se montrer convaincant financièrement et sportivement afin d’attirer le joueur car la concurrence sera serré sur ce dossier. En effet, en plus de Manchester United, le FC Porto suit de près le dossier, tandis que ces derniers ont déjà fait deux offres à Copenhague, toutes deux refusées.

La dernière des deux offres faites par les Portugais s’élèverait à un montant d’un million d’euros + un pourcentage de 5% sur une prochaine revente. Une offre jugée trop peu convaincante, bien que le temps ne joue pas en faveur du club danois. Le contrat de Bardghji prendra fin en décembre 2025, soit dans six mois, la date correspondante à la fin de la saison danoise. Le joueur est pour l’instant valorisé à 9 millions d’euros sur le marché des transferts.

Mercato OM : Benatia tente Óscar Mingueza formé au Barça !

L’Olympique de Marseille active le dossier Óscar Mingueza, latéral droit polyvalent en provenance du Celta Vigo, confirmant ainsi l’intérêt évoqué par le journaliste Matteo Moretto. Ce joueur espagnol de 26 ans, formé au FC Barcelone, dispose d’une clause libératoire de 20 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par les dirigeants marseillais.

Profil et polyvalence

Né le 13 mai 1999 à Santa Perpètua de Mogoda, Mingueza évolue principalement en défense centrale mais a démontré ses qualités sur le côté droit. Titulaire au Barça, notamment en Ligue des champions dès fin 2020, puis transféré à Celta Vigo en juillet 2022 contre environ 3 M€, il s’est affirmé dans une défense à trois ou quatre selon les systèmes.

El Marsella está interesado en Óscar Mingueza, como ya informó @diarioas, pero a día de hoy el club francés no quiere pagar la cláusula de 20 millones de euros. Las conversaciones entre las partes continuarán para ver si se llega a un acuerdo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 13, 2025

Situation contractuelle et clause libératoire

La clause de 20 M€ est le principal obstacle. Selon Matteo Moretto, « l’OM s’intéresse à Oscar Mingueza, comme indiqué précédemment par le média AS, mais à ce jour, le club français ne veut pas payer la clause libératoire de 20 millions d’euros. Les discussions entre les parties se poursuivront pour voir si un accord peut être trouvé. » Par conséquent, le club phocéen négocie, espérant un montant moindre…

Pourquoi cette piste ?

Roberto De Zerbi avait identifié en décembre dernier la défense comme chantier prioritaire, notamment le poste de latéral droit. Avec des performances jugées insuffisantes des options actuelles (Murillo, Lirola), le technicien insiste sur un renfort solide dans ce secteur.

Mingueza apporte polyvalence défensive, sérieux physique, et une expérience en Liga et Ligue Europa/Champions. Il incarne le profil recherché : un défenseur droit robuste, capable de jouer dans le système évolutif de De Zerbi.