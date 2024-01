Lodi proche d’Al Hilal, le dossier Doig bouclé? L’erreur de Gigot… Les 3 infos OM de ce samedi ! 

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Lodi proche d’Al Hilal, le dossier Doig bouclé? L’erreur de Gigot…

Mercato OM : Renan Lodi tout proche d’un départ, salaire triplé !

Renan Lodi devrait bientôt quitter l’OM. D’après RMC, le Brésilien verrait son salaire triplé en Arabie Saoudite !

Une offre de 22M€ est arrivé pour l’OM pour le départ de Renan Lodi. Al Hilal, club d’Arabie Saoudite triplerait le salaire du joueur marseillais d’après RMC. Le Brésilien n’attend que les derniers documents pour quitter le club et rejoindre le championnat saoudien.

Josh Doig arrive à Marseille

C’est fait pour Josh Doig ! Le joueur de l’Hellas Verone va s’engager à Marseille contre 6 millions d’euros et des bonus, notamment un pourcentage à la revente. Le dossier est bouclé comme l’explique Gianluca Di Marzio ce samedi.

Romano confirme, visite médicale prévue bientôt !

Fabrizio Romano confirme et ajoute qu’il devrait venir très prochainement pour passer sa visite médicale. L’OM va enfin se renforcer au poste de latéral gauche après un début de saison compliqué de Renan Lodi qui était la seule option de Gattuso à ce poste.

Mercato : Un nouveau concurrent pour l’OM dans le dossier Doig !

L’Olympique de Marseille accélère sur plusieurs dossiers au poste de latéral gauche ! En plus de Truffert, l’OM avance sur Josh Doig mais l’Ecossais est aussi suivi par un autre club en Italie !

L’OM avance sur son mercato ! Les Marseillais ont besoin de renforts et tentent depuis plusieurs jours de récupérer l’Ecossais Josh Doig. D’après les informations du journaliste Alfredo Pedullà, un autre club s’active pour le recruter en Italie ! En effet, il s’agirait de Sassuolo qui tente une nouvelle fois de faire une offre. Cette fois-ci, le club de Serie proposerait 6 millions d’euros plus des bonus. Le latéral donne toutefois sa priorité à l’Olympique de Marseille et patiente que les clubs trouvent un accord sur la somme de son transfert.

Al-Hilal prêt à mettre 20M€, l’Atlético prendra un pourcentage !

Alors que l’Equipe a annoncé que l’OM était en négociation pour un transfert de Renan Lodi, ce dernier étant annoncé vers l’Angleterre, il pourrait finalement filer en Arabie Saoudite ! En effet, selon le journaliste Matteo Moretto, « Al-Hilal est en négociations avancées avec Marseille pour Renan Lodi. L’Atlético dispose d’un pourcentage sur la vente du Brésilien. L’équipe saoudienne prévoit de débourser environ 20 M€. »

La mise au point de Longoria sur le mercato

« Ounahi, j’ai lu des rumeurs, mais ce n’est pas un joueur qui est à vendre. C’est un joueur qui a donné de très bonnes performances dans les dernières semaines. Pour Gueye, c’est un joueur qui arrive en fin de contrat. On a proposé des prolongations cette saison, notamment en décembre. Le joueur n’a pas donné suite. À six mois de la fin du contrat, c’est bien sûr une possibilité qu’il y ait un départ lors de ce mercato d’hiver. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties. Je reste positif (sur le déroulement du mercato). On travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste d’arrière gauche. C’est une des priorités dans la recherche du club, maintenant. Vitinha, on n’a pas d’offre pour le joueur. C’est au joueur de chercher la continuité. On est contents de son travail quotidien. Mais sa situation n’est pas celle de Pape Gueye. On voudrait avoir de la continuité, même s’il faut se renforcer numériquement. Le mercato de janvier n’est pas facile, ni qu’on aime. Avec un changement de coach pendant la saison, la planification change. »

OM : Cette erreur de Gigot qui va coûter cher aux Marseillais

L’Olympique de Marseille a concédé un nul face à Strasbourg en toute fin de rencontre ce samedi soir. Une erreur de Samuel Gigot va coûter cher à l’OM.

Ce vendredi l’OM a ouvert la reprise de la Ligue 1 pour l’année 2024 au Vélodrome. La réception de Strasbourg ne s’est pas déroulée comme prévue avec un match nul concédé en toute fin de match. Pourtant, la rencontre avait très bien débuté avec un but de Samuel Gigot de la tête dans les 3 premières minutes de jeu.

Gigot suspendu face à Monaco

Seulement, en fin de match, le défenseur français a fait une grosse erreur qui va coûter cher à l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. En effet, le Français a participé à une échauffourée entre les Marseillais et Strasbourgeois dans la surface avant le corner de Veretout dans le temps additionnel.

L’arbitre n’a pas mis beaucoup de temps à réagir et a mis un carton jaune à Samuel Gigot. Résultat, le natif d’Avignon sera suspendu pour le match face à l’AS Monaco qui aura lieu dans deux semaines en Ligue 1. Une grosse erreur qui va mettre l’OM dans une mauvaise posture, surtout si Chancel Mbemba ne revient pas de la CAN d’ici là.

Le gros aveu de Gennaro Gattuso

L’Olympique de Marseille s’est fait surprendre en fin de match par Strasbourg. En conférence de presse, le coach Gennaro Gattuso s’est exprimé à ce sujet et a pris ses responsabilités sur la fin de match décevante des Marseillais !

« C’est de ma faute. Je pense que je n’ai pas été assez bon. Ça s’est déjà produit. Ça m’énerve. C’est ma responsabilité, il y a quelque chose que je n’arrive pas à changer, a avoué le coach. Ce serait facile pour moi de venir devant vous et de me dédouaner en disant qu’il me manque des joueurs. Oui la CAN nous pénalise mais s’il n’y avait pas eu ce but à la 90′, on parlerait du match différemment. Je sais que Clauss a aussi joué à gauche l’an dernier mais Murillo avait aussi mérité par rapport à ces performances. Peut-être que dans la conclusion des actions Clauss a un peu plus de qualité mais je ne voulais pas trop changer et laisser un peu de continuité. »