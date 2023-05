L’offre faramineuse de Crystal Palace pour retenir Zaha, 20M€ sur le bureau de Longoria ? ET la pelouse du Vélodrome bientôt entièrement enlevée… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : L’offre faramineuse de Crystal Palace pour retenir Zaha, 20M€ sur le bureau de Longoria pour ce joueur ? La pelouse du Vélodrome bientôt entièrement enlevée.

Mercato OM : L’offre faramineuse de Crystal Palace pour retenir Zaha

L’Olympique de Marseille serait très intéressés à l’idée de signer Wilfried Zaha dès cet été. D’après les informations de The Athletic, Crystal Palace a fait une proposition alléchante à l’international ivoirien.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a été lié à Wilfried Zaha dans plusieurs médias, notamment en Angleterre. Toujours outre-manche, il se dit que l’international ivoirien a reçu une très belle proposition de Crystal Palace pour le retenir.

Wilfried Zaha veut jouer la Ligue des Champions mais cela ne sera pas le cas avec son club actuel. En fin de contrat en juin prochain, il est contacté par plusieurs équipes européennes qui disputent la C1 mais The Athletic détaille l’offre des Eagles pour l’attaquant.

Wilfried Zaha's #CPFC deal expires in 50 days. Where could his future lie? 💷 Offered £200k a week but he'd like a four-year deal

🤔 Confusion over his agents

📝 Not all Palace hierarchy certain contract offer is wise

🗺️ Reported interest from #PL, Europe & Saudi 📝 @MattWoosie — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 11, 2023

Crystal Palace propose près d’1M€/mois à Zaha

En effet, Crystal Palace tente le tout pour le tout afin de retenir Zaha de les quitter. Le média anglais affirme que le club a proposé 200 000 livres sterling par semaine au joueur passé par Manchester United, soit près d’1 millions d’euros par mois. Seulement, cette offre ne lui permettra toujours pas de « réaliser son rêve de jouer la Ligue des Champions« , comme le rappelle The Athletic.

C’est pourquoi Foot Mercato affirmait ces dernières semaines que l’intérêt entre le joueur et l’Olympique de Marseille était réciproque. Les Marseillais sont en chemin pour se qualifier pour la Ligue des Champions et pourrait offrir cette opportunité au compatriote d’Eric Bailly.

C’est un joueur de haut niveau Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco est revenu sur une éventuelle arrivée de Zaha à l’OM. L’ancien joueur de l’OM détaille les qualités de l’attaquant ivoirien : « C’est un joueur intéressant. Il apporte beaucoup de percussion. Quand tu évolues en Angleterre aussi longtemps, c’est que tu es un joueur de haut niveau. Tous les week-ends, c’est un match de coupe d’Europe en Angleterre, même quand tu joues à Crystal Palace. C’est la même chose pour Sanchez qui a joué à Arsenal et qui a été énorme là-bas. Je ne dis pas que c’est un joueur du niveau d’Alexis Sanchez mais il est intéressant dans le jeu. Je ne sais pas dans quel état il est en ce moment. J’ai le souvenir d’un joueur un peu fantasque. Il est un peu caractériel. Les dirigeants ont montré qu’il y avait pas mal de réussite parmi les joueurs recrutés. Je pense qu’on peut leur faire confiance. Quand les joueurs partent d’Angleterre, ils sont parfois en bout de course, il faut voir ce que ça donne. »

Mercato OM : Une première offre de plus de 20M€ sur le bureau de Longoria ?

Le mercato de l’OM s’annonce agité cet été, Pablo Longoria espère réaliser des ventes. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Aston Villa serait prêt à envoyer une première offre de 25M€ à l’OM, pour Matteo Guendouzi.

Alors que la fin de saison approche et que la lutte pour la deuxième place fait rage entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, Pablo Longoria, le président marseillais prépare déjà la saison prochaine. Avec une qualification en C1 ou non, le mercato estival s’annonce particulièrement agité du côté de Marseille. Si le club devrait une nouvelle fois se montrer actif dans le sens des arrivées, plusieurs joueurs devraient quitter Marseille cet été. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, dont le départ est programmé depuis plusieurs semaines maintenant. L’ancien joueur d’Arsenal n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor et devrait quitter l’OM à deux ans de la fin de son contrat. Si plusieurs clubs ont déjà manifesté leurs intérêts pour le milieu de terrain international, un club serait sur le point de passer à l’action.

Une offre de 25 millions pour Guendouzi ?

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Aston Villa, qui suit le joueur depuis plusieurs mois, serait sur le point de formuler une première offre à l’OM. Alors que Guendouzi est évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt, la première offre du club anglais pourrait être comprise entre 20 et 30 millions d’euros. Les négociations entre les deux clubs ne font que débuter, d’autant plus que d’autres clubs sont intéressés par le milieu marseillais, de quoi permettre à l’OM de faire monter les enchères ? Affaire à suivre…

Il faut des mecs comme Guendouzi à l’OM

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Gaël Biraud estime que l’OM aura besoin de l’ancien gunners lors des derniers matchs de championnat : « Des joueurs comme Guendouzi et Payet seraient hyper précieux en cette fin de saison. Ils vont se battre pour le club, ils ont ce supplément d’âme que les autres n’ont peut-être pas, sans vouloir leur faire injure. Quand Vitinha rentre à la mi-temps à la place de Sanchez, c’est pas évident, quel que soit son prix. Il y a eu débat en début de saison, mais Guendouzi fait du Guendouzi. Qu’on le place en haut ou en bas sur le terrain, il joue de la même manière. Il reviendra presser sur son côté. Sur les derniers matchs qui vont être déterminants, il faut des mecs comme Guendouzi.

OM : La pelouse du Vélodrome sera entièrement enlevée

L’OM doit partager le Vélodrome avec d’autres manifestations comme le rugby et les concerts. Ce partage est souvent critiqué par les fans de l’OM à cause de l’état de la pelouse une fois ces événements terminés. Dans un entretien accordé à la Provence, les jardiniers du Vélodrome ont révélé leurs techniques pour livrer la meilleure pelouse qui soit pour l’OM.

Il n’y a pas que le football dans la vie du Vélodrome, il y a aussi le rugby et les concerts. Fort de ses 67 000 places le stade accueille les grands matchs du RC Toulon. Il recevra aussi plusieurs matchs durant la coupe du monde de rugby entre septembre et octobre prochain. L’enceinte accueillera également Beyoncé et SCH pour leurs concerts, les 11 juin et 22 juillet prochains. Mais avec ces événements la pelouse du Vélodrome peut être dégradée. Dans un entretien accordé à la Provence, les mains vertes du stade détaillent leurs secrets pour obtenir une pelouse « parfaite » pour l’OM. Voici l’extrait de l’entretien sur l’entretien de la pelouse du Vélodrome.

Après le passage du rugby, samedi dernier, les jardiniers du Vélodrome se mettent en quatre pour fournir une pelouse tutoyant la perfection aux Olympiens

Visuellement elle sera parfaite

« De toute façon, cette opération est lourde, explique l’un des jardiniers dans la Provence du jour. Sans parler du scalp et de la pose une semaine, c’est le minimum pour que les racines prennent. Les joueurs du RCT l’ont beaucoup moins usée que les fois précédentes hormis à un endroit, mais ce n’est pas grave. En plus, on arrive au printemps où c’est beaucoup plus facile d’entretenir un terrain. Visuellement, elle sera parfaite. Niveau qualité les joueurs nous donneront leur avis. Ce qui va nous prendre le plus de temps, ce sont les traçages. Il va falloir effacer les lignes de rugby pour mettre celle du foot. Mais ce n’est pas la mer à boire. Il suffit de passer le karcher et de peindre en vert par-dessus. »

Une pression permanente pour fournir une pelouse de grande qualité

« Il y a une pression permanente pour fournir une pelouse de grande qualité au club, poursuit l’expert. Même si cette année ça s’est un peu mal passé à cause du grand nombre de matchs et de la qualité médiocre du nouveau parcage qu’on a reçu à l’été 2022. Et l’hiver forcément comme les êtres humains la pelouse souffre du froid. Notre arrosage est systématiquement effectué en dehors des heures d’ensoleillement. Et nos 2 bassins de rétention présents à proximité du stade permettent une économie équivalente à deux piscines olympiques chaque saison. Pour le concert de SCH la pelouse sera entièrement enlevée et on en remettra une fin juillet. »