Mercato ex OM : Bouna Sarr de retour en Ligue 1 ?

Après de longs mois d’indisponibilité, Bouna Sarr devrait quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato estival. L’international sénégalais est courtisé par plusieurs clubs européens.

Privé de Coupe du Monde à cause d’une blessure au genou, Bouna Sarr vit une saison compliquée à Munich. Tout juste revenu dans le groupe après son opération, l’ancien Marseillais retrouve petit à petit son meilleur niveau. L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, visiblement convaincu par les performances de l’international sénégalais, avait évoqué avec Bouna Sarr la possibilité de l’inclure dans la rotation du champion d’allemagne en titre. Le latéral de 31 ans n’a plus joué en compétition officielle depuis le 29 mars 2022, lors d’un match de barrage pour la Coupe du Monde 2022 entre le Sénégal et l’Égypte. Il devrait selon toute vraisemblance quitter l’Allemagne lors du prochain mercato estival.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Pour De Bono, « les demandes de transferts peuvent arriver » pour ce leader de Tudor !

Info🚨: Bouna Sarr 🇸🇳 plus que jamais sur le départ du Bayern Munich 🇩🇪

▪️ des clubs de L1, de Premier League, de Serie A intéressés

▪️ le Bayern ne fera rien pour le retenir

▪️ il est revenu à 100 % de ses capacités https://t.co/QMSEtP5gHt — Sébastien Denis (@sebnonda) May 10, 2023

Un profil qui plaît en Ligue 1

Plus que jamais sur le départ, Bouna Sarr ne sera pas retenu par le club allemand. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2024, l’international possède toujours une belle cote sur le marché des transferts malgré son faible temps de jeu. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs équipes de Ligue 1 seraient à la recherche d’un latéral droit cet été et auraient coché le nom de Bouna Sarr. L’ancien marseillais serait aussi courtisé à l’étranger. L’expérience de Sarr, qui a joué la Coupe d’Europe avec l’OM et le Bayern et qui a gagné la CAN avec le Sénégal, lui confère une jolie côte sur le marché. Reste à savoir dans quel club Bouna Sarr évoluera l’année prochaine. Son avenir devrait s’inscrire très loin de la Bavière.