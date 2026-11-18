Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Selon La Gazzetta dello Sport, l’Olympique Lyonnais envisagerait de se séparer de Loïs Openda dès le mercato hivernal. Une information qui intervient alors que l’attaquant belge est blessé depuis la mi-octobre.

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Prêté par la Juventus à l’Olympique Lyonnais cette saison, Loïs Openda↗ se retrouve au centre d’une rumeur inattendue. D’après le quotidien italien, la blessure du joueur et le changement d’entraîneur auraient éloigné l’international belge du projet lyonnais. La Gazzetta dello Sport affirme également qu’il ne ferait pas partie des plans de Luciano Spalletti à Turin, alors que la Juventus chercherait d’autres solutions pour janvier.

La Juventus déjà informée par l’OL ?

Le journal transalpin va plus loin en assurant que les dirigeants lyonnais auraient déjà fait savoir à la Juventus qu’ils ne comptaient pas conserver l’attaquant. Cette version placerait donc Openda dans une situation incertaine à quelques semaines de l’ouverture du mercato↗ hivernal, alors que son prêt avait jusqu’ici contribué à en faire un titulaire régulier entre Rhône et Saône.

« les Français n’ont pas l’intention de le garder et l’ont déjà clairement fait savoir aux responsables de la Continassa »

Le bilan du joueur reste toutefois contrasté. En échec à Turin, où il a inscrit 2 buts en 34 matchs, le natif de Liège a retrouvé des couleurs avec l’OL, sans afficher des statistiques exceptionnelles : 2 buts et 1 passe décisive en 10 rencontres. Son indisponibilité actuelle empêche aussi de mesurer son rôle dans les plans du nouvel entraîneur lyonnais.

Une décision encore difficile à confirmer

Plusieurs éléments rendent cette annonce incertaine. Openda était considéré jusqu’ici comme un titulaire indiscutable, et son éventuel changement de statut pendant sa blessure reste à établir. Un départ obligerait également l’OL à trouver un nouvel attaquant disponible à bas coût en janvier. Enfin, Carlos Vicens venait seulement d’arriver sur le banc lyonnais au moment de la publication de cette information. Michele Kang et Michael Gerlinger doivent tenir une conférence de presse↗ le 18 novembre à 15 heures pour faire le point sur la situation de l’OL, avec la possibilité d’évoquer le cas de Loïs Openda.