La Foire aux santons de Marseille 2026 rendra hommage à une figure marquante de l’histoire de l’OM. Le santonnier Jérôme Truffier-Douzon y proposera 200 exemplaires d’un santon consacré à Josip Skoblar, le célèbre buteur olympien.

Voir sur YouTube

Après plusieurs figures populaires de l’Olympique de Marseille, Jérôme Truffier-Douzon a choisi de représenter Josip Skoblar↗ dans sa collection. Le santonnier proposera cette nouveauté en exclusivité à la Foire aux santons de Marseille, édition 2026, avec une série limitée à 200 pièces.

Josip Skoblar représentera l’OM des années 1970

Selon La Provence, cette création doit rappeler la période olympienne de Josip Skoblar↗, arrivé à l’OM en 1969 et associé à la grande équipe du début des années 1970. Âgé de 85 ans, l’ancien attaquant croate est présenté comme l’un des emblèmes de cette époque marseillaise. Pour réaliser le santon, Jérôme Truffier-Douzon s’est appuyé sur une photographie où Josip Skoblar soulève un ballon d’une main. Le modèle porte la tunique de champion de France 1971, avec le liseré tricolore autour du col et le sponsor But, présenté dans l’article comme le magazine du président Leclerc.

« J’ai voulu parler de l’autre grande époque de l’OM, celle des années 70. »

Une collection déjà consacrée à plusieurs Olympiens

Le santon de Josip Skoblar vient enrichir une collection dédiée à l’univers marseillais et à l’histoire de l’OM. Jérôme Truffier-Douzon avait commencé par créer un santon de supporter olympien, avant d’ajouter notamment Basile↗ Boli soulevant la Ligue des champions, Chris Waddle et Raymond Goethals. La création consacrée à Basile Boli avait été imaginée pour les 30 ans du titre européen remporté par l’OM en 1993. Avec Josip Skoblar, le santonnier met cette fois en avant une autre période importante du club, incarnée par son buteur croate.