L’OM confirme 5 joueurs blessés avant Nice !

L’Olympique de Marseille a communiqué ce mardi un rapport médical détaillé concernant plusieurs joueurs actuellement indisponibles. Un bulletin attendu alors que l’effectif de Roberto De Zerbi traverse une période marquée par de nombreuses absences. Dans cette mise à jour, le club fait le point sur cinq éléments : Amir Murillo, Facundo Medina, Nayef Aguerd, Hamed Traoré et Amine Gouiri.

Ce point médical, factuel et précis, permet d’évaluer la situation du groupe à l’approche d’une semaine importante pour les Marseillais, tandis que le club rappelle qu’il communiquera en fonction de l’évolution de chaque joueur.

Plusieurs blessures musculaires et une opération : état des lieux complet

Le premier concerné, Amir Murillo, souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche. Le défenseur poursuit un protocole spécifique et sera réévalué dans les prochains jours. La durée de son absence reste à définir, mais le staff marseillais privilégie la prudence.

Facundo Medina doit gérer une entorse de la cheville droite. Le traitement suit son cours, et l’évolution est vérifiée quotidiennement. Cette blessure nécessite une surveillance accrue pour un joueur dont l’importance dans le onze marseillais est déjà notable. De Zerbi a évoqué un retour début décembre…

Le communiqué évoque aussi Nayef Aguerd, touché par un début de pubalgie. Une prise en charge spécifique a été initiée afin de limiter la symptomatologie et de favoriser une reprise progressive. L’OM précise que des échanges réguliers ont lieu avec le staff médical de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Du côté d’Hamed Traoré, victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite, un programme de rééducation individualisé est en place. Aucune indication sur une éventuelle date de retour n’est donnée à ce stade.

Enfin, Amine Gouiri poursuit sa récupération après une luxation de l’épaule droite, traitée par une intervention chirurgicale. La phase postopératoire se déroule comme prévu et bénéficie d’un suivi renforcé.

De Zerbi récupère des forces pour la 13e journée de Ligue 1

Si plusieurs joueurs restent à l’infirmerie, Roberto De Zerbi peut toutefois compter sur des renforts pour la 13e journée de Ligue 1, programmée vendredi. Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Geoffrey Kondogbia sont en effet de retour dans le groupe. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur marseillais, qui retrouvera ainsi davantage de profondeur dans son effectif.