OM : Kondogbia apte à débuter !

Le retour de Geoffrey Kondogbia tombe à point nommé pour l’OM, qui se déplace à Nice vendredi dans un rendez-vous important pour stabiliser une dynamique encore irrégulière en Ligue 1. Longtemps freiné par une succession de pépins musculaires, le milieu de terrain de 32 ans semble enfin avoir tourné la page de ses soucis physiques. Ce midi, il doit s’exprimer devant les médias à la Commanderie, non pas pour faire le show, mais pour raconter plusieurs mois de travail discret, de patience et d’envie de revenir sur le terrain.

Un personnage à part, souvent décrit pour son calme et son ton posé, mais aussi respecté dans le vestiaire pour son discours réfléchi. Depuis son arrivée en 2023, Kondogbia n’a jamais pu enchaîner avec régularité, malgré plus de 2 500 minutes jouées lors de sa première saison et un rôle souvent assumé en défense centrale la saison dernière. À Marseille, ce ne sont pas sa voiture ni son train de vie qui alimentent les discussions, mais bien la fréquence de ses blessures.

Kondogbia s’entraîne enfin sans douleur

Le troisième acte du milieu olympien devait coïncider avec un retour durable à son poste naturel, sous les ordres d’un Roberto De Zerbi qui apprécie sa franchise, son travail et sa capacité à stabiliser l’équipe. Mais un coup reçu en août, puis une lésion au mollet droit avant le Classique face au PSG le 22 septembre, ont encore repoussé son retour. Le staff marseillais parlait alors d’« une blessure traître », nécessitant du temps et de la prudence.

Déjà en janvier 2025, Kondogbia avait mis plusieurs semaines à se remettre d’un problème au mollet gauche. Cette fois, l’OM n’a pris aucun risque. Avant la réception de Brest le 8 novembre (3-0), De Zerbi avait même renoncé à le faire entrer en fin de match, préférant préserver le joueur : « J’ai pensé à mettre deux jeunes […] pour ne pas risquer une rechute de Weah et Kondogbia », expliquait alors l’entraîneur italien.



Depuis plus d’une semaine, le milieu olympien s’entraîne sans douleur, a enchaîné les séances complètes et a intégré très régulièrement l’équipe-type lors des mises en place. Un signe fort, d’autant que Pierre-Emile Höjbjerg, titulaire indiscutable, revient éprouvé de ses deux rencontres avec le Danemark et devrait être ménagé.

Dans ce contexte, Kondogbia apparaît comme le choix naturel pour débuter à Nice. Sage, précis et enfin opérationnel, il se tient prêt à reprendre un rôle central dans le dispositif marseillais. Un renfort bienvenu pour un OM qui cherche de la continuité et de la stabilité au cœur du jeu.