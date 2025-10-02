L’OM confirme la mauvaise nouvelle pour Medina !

L’Olympique de Marseille a publié un communiqué médical ce jeudi matin concernant Facundo Medina, sorti sur blessure lors de la rencontre d’Europa League face à l’Ajax Amsterdam. Le défenseur argentin souffre d’une entorse de la cheville droite et sera absent des terrains environ deux mois. Une mauvaise nouvelle pour le club phocéen, déjà fragilisé par plusieurs pépins physiques depuis le début de saison.

Dans son communiqué officiel, le club indique : « Blessé lors de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. »

Facundo Medina écarté deux mois

A lire : L’énorme troll du Barca envers le PSG en jouant l’hymne de l’OM !

L’absence prolongée de Medina tombe au plus mauvais moment pour l’OM, engagé sur plusieurs fronts avec la Ligue 1 et la Ligue Europa. L’ancien joueur du RC Lens, arrivé cet été sur la Canebière, s’était rapidement imposé comme un élément clé de la défense mise en place par Roberto De Zerbi lors des matches de préparations. Sa relance propre et son agressivité défensive avaient séduit les supporters comme le staff.

35’ Blessure pour Medina… remplacé par Egan-Riley 🔀 pic.twitter.com/1ABPI5rod0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025



Déjà blessé à la cheville le premier septembre et absent deux semaines, le défenseur argentin va cette fois être forfait plus longtemps. Avec ce forfait de deux mois, l’entraîneur marseillais devra réorganiser son arrière-garde mais dispose de solutions internes comme Balerdi, Aguerd et même Emerson dans un rôle de latéral gauche.