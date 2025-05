L’OM connait déjà 15 potentiels adversaires en Ligue des Champions !

L’OM est assuré d’être qualifié directement en Ligue des Champions la saison prochaine, tous comme 15 autres clubs, dont on connaît déjà l’identité. En attendant de connaître la liste finale, le FCM vous propose un rapide focus sur les futurs potentiels équipes qu’affrontera l’OM l’an prochain !

L’étau se resserre de plus en plus pour les équipes qui se qualifieront en Ligue des Champions la saison prochaine ! Alors que plus de la moitié des clubs qui joueront la coupe aux grandes oreilles ne sont toujours pas connus, l’OM s’est sauvé d’une dernière journée de Ligue 1 oppressante en assurant le podium face au Havre. Cela permet au club de souffler plus tôt et de se concentrer dors et déjà sur ses 15 futurs adversaires possibles, sur les 36 au total.

En France, l’AS Monaco et le PSG seront évidemment les deux autres représentants de l’OM français dans la compétition, en attendant de connaître le barragiste. Du côté de l’Italie, on sait déjà que l’Inter Milan, Naples et l’Atalanta de Bergame pourront croiser la route des Marseillais, la 4ème place se jouant encore entre plusieurs équipes. En Espagne, le FC Barcelone, le Real Madrid ainsi que l’Atletico sont également assurés de disputer la C1. Une liste déjà très relevée qui ne s’arrête pas là !

Des grands rendez-vous européens à venir au Vélodrome ?

Les deux autres places espagnoles se joueront très sûrement entre Bilbao, Villareal et le Bétis. Du côté de l’Allemagne, les champions en titre du Bayern seront évidemment de la partie, avec le Bayer Leverkusen, dauphin. Ancien adversaire l’an passé en Europa League, l’OM pourrait également retomber sur la route de l’Ajax d’Amsterdam, actuellement leader des Pays-Bas, qui a validé son ticket avec le PSV. Également, l’Olympiakos et le Slavia Prague, qui ont également validé leur qualification.

Et le championnat avec le plus de qualifié pour l’année prochaine sera évidemment la Premier League ! Avec 6 équipes qui disputeront la compétition, l’OM aurait de fortes chances d’en rencontrer une. Si Liverpool est le seul club assuré de jouer la C1 l’an prochain, il faudra ajouter le vainqueur de la finale d’Europa entre Manchester United et Tottenham. Les quatre autres places se joueront entre Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa et Nottingham Forrest ! Une chose est sur, les soirées LDC au Vélodrome risquent d’être très très chaudes !