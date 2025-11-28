L’OM dévoile son 4ᵉ maillot en édition très limitée

L’OM et son équipementier dévoilent une tunique hommage à la ville, pour les vrais supporters. Il sera porté lors de la rencontre de samedi face à Toulouse à l’Orange Vélodrome.

PUMA et l’OM viennent de dévoiler le quatrième maillot de la saison 2025-2026, baptisé « Marseille Monumentale ». Cette édition spéciale, limitée et fortement symbolique, rend hommage au patrimoine marseillais et à l’attachement des supporters à leurs racines.

Le design de ce maillot se distingue par une teinte dorée clin d’œil à la statue de Notre-Dame de la Garde, surnommée « la Bonne Mère », monument emblématique de la ville. Mais le maillot ne s’arrête pas au doré, en filigrane figurent plusieurs lieux et monuments emblématiques de la cité phocéenne le Vieux Port de Marseille, la Corniche Kennedy, le Château d’If… Autant d’éléments visuels qui racontent l’histoire et l’âme de Marseille.

𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞.

Notre nouveau maillot d’exception. Pour notre ville, pour notre club.

En hommage à la Bonne Mère qui brille de nouveau et à tous les monuments qui font l’âme de Marseille. 🛍️ Nouveau maillot disponible dès demain 9H sur… pic.twitter.com/uef9hf5klA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2025

« Un maillot d’exception pour célébrer Marseille »

Ce maillot n’est pas une simple tunique de plus pour la saison il est conçu pour être exceptionnel. L’OM a annoncé qu’il sera porté une seule fois par l’équipe première masculine, lors du match face à Toulouse FC prévu le 29 novembre. De plus, l’équipe féminine portera également ce maillot pour le « Classique » contre Paris Saint‑Germain, le 5 décembre.

Le maillot a été fabriqué en partenariat avec PUMA et intègre des matériaux recyclés via la technologie RE:FIBRE, signe d’un engagement vers une production plus durable. La teinte dorée et le design inspiré des monuments marseillais en font un objet de collection autant qu’un symbole d’appartenance pour les supporters.

Ce 4ᵉ maillot vient renforcer le lien entre le club, la ville et ses fans, en incarnant visuellement l’identité marseillaise fière, historique et attachée à ses racines. Pour beaucoup, il sera bien plus qu’une tunique mais un morceau d’histoire à porter.