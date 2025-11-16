L’OM domine la ligue 1 sur une stat intéressante !

Dans un championnat où chaque minute compte, la capacité à prendre l’avantage – et surtout à le conserver – est souvent révélatrice du niveau de maîtrise d’une équipe. Et sur ce plan, l’Olympique de Marseille se distingue nettement depuis le début de la saison.

Selon les statistiques compilées, l’OM est le club qui a mené le plus longtemps en Ligue 1, avec un total impressionnant de 504 minutes passées devant au score. Une performance qui illustre la solidité et la régularité du collectif marseillais, souvent capable de prendre rapidement les commandes des rencontres.

💥 Mener c’est important dans un match et à ce niveau là c’est l’OM qui est devant tout le monde depuis le début de saison..! Si votre club est présent sur cette carte c’est qu’il fait partie des 3 clubs de Ligue 1 qui ont MENÉ le plus de temps cette saison en Ligue 1 ! OM 504’… pic.twitter.com/KNGEfpeuIX — MeteoFoot (@MeteoFootMaps) November 15, 2025

Le top 3 des équipes ayant mené le plus longtemps :

OM – 504 minutes RC Lens – 488 minutes OL – 480 minutes

Une hiérarchie révélatrice

Derrière l’OM, le RC Lens confirme encore une fois sa constance et sa compétitivité au plus haut niveau. De son côté, l’Olympique Lyonnais apparaît dans ce trio de tête malgré un début de saison irrégulier : preuve que l’équipe rhodanienne sait aussi imposer son tempo lorsqu’elle trouve la bonne dynamique.

Un signe fort pour la suite ?

Pour Marseille, ces chiffres témoignent d’une capacité à démarrer fort, à mettre l’adversaire sous pression et à imposer sa loi durant de longues séquences. Reste désormais à convertir ce temps passé en tête en points décisifs pour la suite de la saison.

