Porte ouverte pour ce défenseur du Bayern ? Paixao régale et un milieu en janvier… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 15 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Sacha Boey disponible ?

L’Olympique de Marseille pourrait revenir à la charge pour Sacha Boey, un dossier qui a animé une partie du dernier mercato estival. À 25 ans, le latéral droit du Bayern Munich avait été l’une des pistes au poste de latéral droit. Un accord pour un prêt payant d’environ 2 millions d’euros avait même été évoqué, finalement, l’opération n’avait pas abouti en raison de l’opposition de Vincent Kompany.

L’entraîneur bavarois avait alors indiqué qu’il comptait sur Boey pour la saison, fermant la porte à tout départ.

Pourtant, la réalité sportive a rapidement contredit ces déclarations. Depuis le début de l’exercice, l’ancien joueur de Rennes n’a été titularisé qu’à cinq reprises en Bundesliga, un temps de jeu très limité. Il a vu Konrad Laimer, international autrichien, lui passer devant dans la hiérarchie. Une situation loin d’être simple à gérer pour un joueur arrivé en Allemagne avec l’ambition de s’imposer dans un club de tout premier plan.

Bayern Münih, teklif gelmesi durumunda Sacha Boey ile yollarını ayırabilir. 📰 Bild pic.twitter.com/vA5IT649Qx — Play Spor (@playspor) November 14, 2025

Une opportunité à saisir pour l’OM ?

Selon les informations du média allemand Bild, le Bayern Munich serait désormais ouvert à un départ de Sacha Boey lors du mercato d’hiver. Un retournement de situation notable, alors que le club champion d’Allemagne avait fermement rejeté l’idée d’un départ quelques mois plus tôt.

Cette évolution intervient dans un contexte où Boey cherche davantage de temps de jeu et où le Bayern doit ajuster son effectif.

Pour l’OM, cette ouverture pourrait représenter une véritable opportunité. Le club marseillais, qui n’a pas abandonné l’idée de renforcer le couloir droit, pourrait être tenté de relancer un dossier jugé trop compliqué l’été dernier. Le profil de Boey, jeune, dynamique, habitué aux exigences du haut niveau, reste particulièrement apprécié au sein de la direction sportive.

A lire aussi : Mercato : Luis Henrique déjà poussé vers la sortie et proposé à … l’OM !

Reste à savoir sous quelles conditions le Bayern accepterait de se séparer de son joueur. Un prêt ? Un transfert sec ? Pour l’heure, aucune information fiable ne précise les modalités envisageables. Mais une chose est certaine : si le Bayern Munich ouvre enfin la porte, l’Olympique de Marseille pourrait bien se retrouver face à une occasion à ne pas laisser passer.

Paixao régale à l’entrainement

L’Olympique de Marseille a partagé ce mercredi une séquence qui fait déjà vibrer les supporters. Lors de la séance du jour, Ogor Paixão s’est illustré avec un geste acrobatique spectaculaire, concluant l’action par un but magnifique. L’attaquant brésilien, déjà apprécié pour sa finesse technique, confirme une nouvelle fois tout son talent et son sens du spectacle.

L’OM veut un milieu de terrain lors du mercato d’hiver ?

C’est une tendance lourde qui se confirme jour après jour : malgré un mercato estival réussi et une équipe globalement densifiée, l’Olympique de Marseille prépare déjà la suite. Le club phocéen souhaite renforcer son milieu de terrain dès le mercato d’hiver 2026, une priorité révélée par L’Équipe et désormais assumée en interne.

L’OM version Roberto De Zerbi présente aujourd’hui un visage bien plus cohérent que la saison passée. Défensivement, les recrues estivales ont apporté davantage de stabilité, tandis que le secteur offensif offre enfin des options crédibles et complémentaires. Mais un problème persiste : l’entrejeu reste en manque d’impact, de créativité et de continuité.

A lire aussi : OM : le droit de réponse du club marseillais après l’article de L’Équipe sur Mehdi Benatia !

Un secteur clé devenu priorité absolue

Le départ d’Adrien Rabiot, même anticipé, a laissé un vide conséquent. Le jeune Arthur Vermeeren dispose d’un potentiel certain, mais il reste en phase d’apprentissage à ce niveau d’exigence. De son côté, Matt O’Riley affiche une certaine irrégularité dans ses performances. Quant à Angel Gomes, ses prestations décevantes interrogent de plus en plus. Résultat : l’OM peine à contrôler les matches et à casser des lignes dans la durée.

Selon les informations de L’Équipe, la direction marseillaise — incarnée par Medhi Benatia et Pablo Longoria — aimerait recruter un milieu capable d’apporter de l’énergie, de la projection et une capacité à prendre des risques dans le cœur du jeu. Le profil recherché est clair : un joueur dynamique, capable d’enchaîner les efforts et d’amener un supplément de créativité dans les transitions.

L’hiver 2026 devient donc un moment charnière. Le board marseillais souhaite profiter de cette fenêtre pour corriger les carences identifiées depuis le début de saison. Après un été ambitieux, l’OM veut poursuivre son évolution et offrir à De Zerbi un milieu à la hauteur de ses exigences tactiques.