L’OM en feu au Vélodrome : une série XXL à domicile en 2025 !

L’Olympique de Marseille vit une année 2025 exceptionnelle sur sa pelouse du Stade Vélodrome. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, les Marseillais affichent une domination impressionnante : une seule défaite à domicile depuis le début de l’année. En 16 rencontres toutes compétitions confondues, l’OM a tout simplement marché sur ses adversaires avec un bilan de 13 victoires, 2 nuls et 1 défaite, pour un total renversant de 53 buts inscrits.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Des festivals offensifs comme le 5-1 contre Le Havre, le 5-1 face à Saint-Étienne, ou encore le 6-2 infligé au HAC cette saison, témoignent de la puissance collective retrouvée des Phocéens. Même les grandes affiches n’ont pas fait trembler les Olympiens : le succès 1-0 contre le PSG ou le 4-0 face à l’Ajax Amsterdam ont transformé le Vélodrome en véritable citadelle européenne.

L’effet De Zerbi et la force du collectif marseillais

A lire aussi : Quand Greenwood encense la nouvelle pépite de l’OM !

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a retrouvé une identité de jeu claire, offensive et spectaculaire. L’entraîneur italien a su tirer le meilleur de ses cadres tout en intégrant avec succès ses recrues. La relation entre Greenwood, meilleur buteur du club, et les créateurs du milieu marseillais symbolise cette alchimie offensive.

Les supporters, eux, ne s’y trompent pas. À chaque rencontre, le Vélodrome affiche complet, porté par une ferveur unique en France. Cette dynamique à domicile permet à l’OM de rester en haut du classement et de rêver d’une qualification directe en Ligue des champions.

Si la défaite face à Lens (0-1) rappelle que rien n’est jamais acquis, le parcours global souligne une constante : au Vélodrome, l’OM ne joue pas, il impose sa loi.

Avec 53 buts inscrits à domicile en 2025, toutes compétitions confondues, Marseille retrouve ce qui fait son ADN : le jeu, la passion et la victoire. Et pour ses adversaires, une évidence s’impose désormais — venir au Vélodrome, c’est affronter le volcan marseillais dans toute sa splendeur.