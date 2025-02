L’OM en force dans l’équipe type de L’Équipe après sa large victoire contre l’ASSE

Après son impressionnante victoire 5-1 face à l’AS Saint-Étienne samedi au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille place pas moins de quatre joueurs dans l’équipe type de la 22è journée de Ligue 1 du journal L’Équipe. Avec la meilleure moyenne collective, l’OM confirme son excellente dynamique.

Quatre Marseillais à l’honneur

Leonardo Balerdi, Murillo, Pierre-Emile Højbjerg et Amine Gouiri figurent dans ce onze de la semaine. Balerdi a brillé avec une précision exemplaire (95% passes réussies , 10 ballons récupérés), tandis que Murillo et Gouiri ont chacun trouvé le chemin des filets. L’international Algérien a inscrit un doublés avec deux but magnifiques ! De son côté, Højbjerg s’est distingué avec deux passes décisives.

L’équipe type de la 22è journée

Gardien : Brice Samba (Lens)

: Brice Samba (Lens) Défenseurs : Murillo (Marseille), Leonardo Balerdi (Marseille), Willian Pacho (PSG), Ismaily (Lille)

: Murillo (Marseille), Leonardo Balerdi (Marseille), Willian Pacho (PSG), Ismaily (Lille) Milieux : Fabian Ruiz (PSG), Pierre-Emile Højbjerg (Marseille)

: Fabian Ruiz (PSG), Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) Attaquants : Gauthier Perrin (Auxerre), Amin Sørensen Biereth (Monaco), Amine Gouiri (Marseille), Takumi Minamino (Monaco)

Avec cette large présence, l’OM montre qu’il est bien de retour au sommet et que son collectif est l’un des plus performants du championnat. Prochain objectif : confirmer cette dynamique et continuer la série de victoires.

