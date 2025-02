L’OM en passe de signer un joli contrat ?

L’Olympique de Marseille continue d’élargir ses horizons. Selon L’Équipe, la direction phocéenne travaillerait activement sur l’organisation de tournées prestigieuses à l’étranger ainsi qu’à la mise en place de partenariats avec certaines académies…

Selon L’Équipe, l’OM réfléchirait en effet à une expansion internationale avec des tournées aux États-Unis et des collaborations avec des académies en Amérique du Sud, plus précisément en Uruguay, et en Afrique subsaharienne. Une stratégie qui pourrait ainsi marquer un tournant dans la stratégie de développement du club.

Des projets logiques ?

Si ces projets venaient à se concrétiser, ils s’inscriraient bel et bien dans la volonté d’expansion du club ainsi que dans la continuité du travail effectué par l’OM en matière de formation et de détection de jeunes talents. Cette saison, le club marseillais est en effet, avec le FC Barcelone, celui qui a lancé le plus de joueurs nés en 2007 en professionnel (Sternal, Vaz et Bakola), preuve de sa volonté de miser sur la jeunesse pour son avenir…

🚨 La direction de l’OM travaille actuellement sur des tournées prestigieuses aux États-Unis 🇺🇸🔥 ℹ️ Des détections et des partenariats avec des académies en Uruguay 🇺🇾 et en Afrique subsaharienne sont également étudiés (@lequipe). pic.twitter.com/pSQqul10f4 — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) February 21, 2025

a lire aussi : OM : Greenwood, porté disparu…