OM : Greenwood, porté disparu…

Pour cet affrontement face aux Auxerrois, De Zerbi a une nouvelle fois fait confiance à son « leader offensif » Mason Greenwood mais au cours de cette première période, l’anglais s’est, comme à son habitude ces dernières semaines, montré brouillon, moins tranchant et surtout moins clinique, ce qui faisait pourtant sa force en début de saison. Malgré le score à rattraper, Mason Greenwood ne s’est pas montré plus à son avantage dans le second acte en faisant souvent les mauvais choix tout en s’emmêlant dans des séries de dribbles qui n’en finissaient plus. Il sera remplacé par Rowe à la 86′ après un match terne et sans saveur comme il en a l’habitude de faire depuis quelques semaines voir quelques mois…