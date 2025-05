L’OM est le favori selon ce consultant de l’Equipe !

À trois journées de la fin du championnat, la lutte pour la deuxième place de Ligue 1 s’intensifie. Parmi les observateurs, Ludovic Obraniak affiche sa confiance en l’Olympique de Marseille pour conserver son rang de dauphin. Sur le plateau de L’Équipe du soir, lundi, l’ancien international a livré une analyse favorable à l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi.

Pour Ludovic Obraniak, les signaux envoyés par le club phocéen cette saison plaident en faveur d’un maintien à la deuxième place du classement. « On est à trois journées de la fin et Marseille est l’équipe qui est restée à la deuxième place le plus longtemps cette saison. Même quand elle vacille, elle arrive toujours à trouver les ressources et elle garde cette deuxième place », a souligné le consultant de La chaîne L’Équipe.

L’OM favori pour rester dauphin selon Obraniak

Si l’OM affiche une certaine régularité, son calendrier reste compliqué. Le déplacement prévu ce week-end à Lille, actuellement en course pour l’Europe, pourrait avoir un impact décisif sur la fin de saison. Obraniak n’en démord pas : « C’est sûr, le choc contre les Lillois sera titanesque, mais je vois les Marseillais aller chercher cette place de dauphin, tout simplement parce qu’ils l’ont méritée sur la saison. »

Un duel décisif contre Lille en perspective

Avec trois rencontres encore à disputer, chaque point comptera pour les Marseillais. En déplacement sur la pelouse du LOSC, ils devront faire face à une équipe invaincue à domicile depuis plusieurs mois. Le résultat de ce match pourrait fortement influencer la hiérarchie finale.

En attendant ce rendez-vous, l’OM reste solide au classement, et la confiance de certains observateurs, comme Ludovic Obraniak, vient renforcer l’idée d’un bilan positif pour la première saison de De Zerbi sur le banc marseillais.

L’avenir dira si cette constance suffira à sécuriser la qualification directe pour la Ligue des champions.