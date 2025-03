L’OM ne compte pas en rester là pour Benatia !

La sanction de Medhi Benatia, suspendu six mois dont trois avec sursis pour son comportement à l’issue du match de Coupe de France entre l’OM et Lille, a été confirmée ce jeudi par la commission d’appel de la Fédération Française de Football (FFF). Face à cette décision, l’Olympique de Marseille a annoncé son intention de poursuivre la procédure en saisissant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

L’OM conteste une sanction jugée « injuste et disproportionnée »

Dans un communiqué publié jeudi soir, le club phocéen a exprimé son incompréhension et son désaccord face à la confirmation de la suspension de son directeur du football. « Le club maintient fermement sa position et son incompréhension à la suite de la sanction prise ce jour en appel », a déclaré l’OM. Le club considère cette décision comme « injuste et disproportionnée, a fortiori à la lumière des images diffusées qui permettent d’affirmer sans aucune ambiguïté que son Directeur du football n’a pas eu d’attitude menaçante à l’égard du 4e arbitre de la rencontre de Coupe de France face au LOSC ».

L’arbitre réaffirme avoir été menacé

Au cours de la procédure, l’arbitre Jérémy Stinat a une nouvelle fois témoigné, réitérant qu’il s’était senti menacé par l’attitude de Medhi Benatia. Selon lui, l’ancien international marocain l’aurait pointé du doigt de manière agressive. En revanche, concernant Olivier Létang, également concerné par l’affaire, le quatrième arbitre a affirmé ne pas avoir ressenti de menace ni de contact physique.

Un ultime recours devant le CNOSF

Malgré cette décision en appel, l’Olympique de Marseille ne souhaite pas en rester là et entend exploiter tous les recours possibles. « Fort de ces convictions, l’Olympique de Marseille décide donc de poursuivre la procédure aux côtés de Medhi Benatia et de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) afin d’obtenir une décision cohérente et proportionnée », a conclu le club marseillais.

L’affaire est donc loin d’être terminée. Alors que Medhi Benatia a déjà purgé plus d’un mois de suspension depuis la décision initiale du 30 janvier, l’OM espère obtenir une réduction de la sanction ou une réévaluation des faits devant le CNOSF.

