Nouvelle sanction pour les supporters, un dynamiteur de L1 visé et cascade d’absents à Lens… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi :

Sanction avec suris pour les supporters marseillais !

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant le comportement des supporters de l’Olympique de Marseille lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre (23ᵉ journée de Ligue 1, 22 février 2025). L’instance a décidé d’infliger une fermeture pour un match avec sursis de l’espace visiteurs pour les rencontres disputées à l’extérieur.

Cette décision fait suite à l’usage massif d’engins pyrotechniques ainsi qu’à des expressions orales constatées en tribunes lors de la rencontre au Stade de l’Abbé-Deschamps. Si un comportement similaire est observé lors d’un prochain déplacement, les supporters marseillais pourraient être privés de parcage pour un match.

L’Olympique de Marseille échappe donc à une sanction immédiate, mais ce sursis constitue un avertissement clair. Déjà sous surveillance pour des incidents passés, le club phocéen devra redoubler de vigilance afin d’éviter une sanction ferme qui pénaliserait ses supporters en déplacement.

Du côté des instances, cette mesure vise à prévenir de nouveaux débordements tout en laissant une marge de manœuvre aux groupes de supporters pour corriger le tir. Un point qui pourrait jouer en faveur du club, si aucune récidive n’est constatée dans les semaines à venir.

Le prochain déplacement de l’OM sera scruté avec attention, d’autant plus que l’équipe de Roberto De Zerbi joue un rôle clé dans la course à l’Europe. Les supporters olympiens, réputés pour leur ferveur, devront donc faire preuve de retenue pour éviter une sanction définitive.

L’OM vise Moses Simon ?

L’OM vise la deuxième place afin de jouer la ligue des Champions la saison prochaine. Medhi Benatia et son équipe travaille déjà sur la restructuration de l’effectif, un nom revient celui de Moses Simon, l’ailier gauche dynamiteur du FC Nantes.

Moses Simon pourrait bien disputer sa dernière saison sous les couleurs du FC Nantes. L’attaquant nigérian, dont le contrat court jusqu’en juin 2026, pourrait changer de club dès l’été prochain, après cinq années passées en Ligue 1. Arrivé en 2020, Moses Simon est rapidement devenu un joueur clé pour les Canaries, accumulant des performances impressionnantes. Cette saison, il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, confirmant ainsi son importance dans l’équipe nantaise.

À 29 ans, le joueur semble en quête de nouveaux horizons, et un départ vers l’Italie semble de plus en plus probable. Selon des informations exclusives, l’AS Roma serait particulièrement intéressée par ses services. Le club italien, actuellement en pleine construction sous la direction de Claudio Ranieri, apprécierait les qualités de Moses Simon et envisagerait de l’enrôler dès l’été prochain pour renforcer son attaque.

Moses Simon pourrait quitter le FC Nantes cet été. L’AS Roma s’intéresse de près à l’ailier nigérian, sous contrat jusqu’en 2026. Après cinq ans en Ligue 1, un départ vers la Serie A se précise. Détails👉 https://t.co/Pwu6vK7UtI#FCNantes #ASRoma #RumeursDeTransfert… pic.twitter.com/rupqIC9VKS — africafoot.com (@Africafoot_com) March 5, 2025

Toutefois, la concurrence pour Moses Simon s’annonce féroce. Plusieurs clubs français, tels que l’OGC Nice et surtout l’Olympique de Marseille, ont déjà manifesté un intérêt pour l’ailier nigérian. Cependant, le joueur de 29 ans aurait l’ambition de découvrir un nouveau championnat après plusieurs saisons passées en France. Dans ce contexte, l’AS Roma semble une option sérieuse pour celui qui a évolué précédemment à La Gantoise et Levante.

Il serait intéressant de noter que Moses Simon est estimé à environ 12 millions d’euros sur Transfermarkt, mais pourrait quitter Nantes pour un montant avoisinant les 6 millions d’euros. Un transfert en Serie A pourrait donc être une opportunité tant pour le joueur que pour le FC Nantes, qui chercherait à capitaliser sur son départ tout en continuant à reconstruire son effectif pour les saisons à venir. L’été prochain s’annonce donc crucial pour l’avenir de Moses Simon et pourrait marquer un tournant dans sa carrière.

Lens, un effectif décimé avant Marseille (7 forfaits, 4 suspendus et 3 incertitudes)

Le RC Lens s’apprête à affronter l’Olympique de Marseille ce samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans une dynamique inquiétante, les Sang et Or devront composer avec de nombreux absents pour ce déplacement périlleux au stade Vélodrome.

Le Racing Club de Lens traverse une période difficile avec une série de quatre défaites consécutives en championnat. Après s’être inclinés face à l’OGC Nice (2-0), le RC Strasbourg (2-0), le FC Nantes (3-1) et plus récemment contre Le Havre AC (3-4), les hommes de Will Still occupent désormais la 9e place de Ligue 1 avec 33 points. À l’approche de ce duel face à l’OM, la mission s’annonce d’autant plus ardue que l’entraîneur lensois doit composer avec une cascade de forfaits.

En plus des absents de longue date Denis Petric, Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary et Jhoanner Chávez, le RC Lens doit faire sans de nombreux éléments. Présent en conférence de presse ce jeudi 6 mars 2025, Will Still a confirmé que plusieurs cadres manqueront à l’appel face aux Marseillais. N’Zola, Medina, Thomasson et Fulgini sont tous suspendus pour cette rencontre, un coup dur pour le technicien belge qui voit son effectif considérablement amoindri. D’autres incertitudes pèsent également sur la présence de Agbonifo et El Aynaoui. Ces deux joueurs ont bien repris l’entraînement collectif, mais leur état physique demeure incertain. Une décision définitive sera prise à l’approche du match.

Koffi forfait, Ryan touché au genou encore incertain ?

Le poste de gardien de but est lui aussi touché par des pépins physiques. Si Hervé Koffi demeure forfait, Mathew Ryan devrait quant à lui être en mesure de tenir sa place face aux hommes de Roberto De Zerbi. L’entraîneur lensois a tenu à rassurer : « C’est Mat qui a le plus de chances de jouer. Il est frustré d’avoir pris quatre buts contre Le Havre, sur quatre frappes, mais il avait fait un match correct à Nantes. C’était plus compliqué le week-end dernier, mais on ne va pas tout remettre en question. »

Avec autant d’absences, le RC Lens risque de souffrir face à une équipe marseillaise qui reste solide à domicile. Un nouveau revers en terres phocéennes plongerait un peu plus les Sang et Or dans la crise. Will Still et ses hommes réussiront-ils à créer la surprise malgré ces nombreuses absences ? Réponse ce samedi sur la pelouse du Vélodrome.