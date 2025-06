L’OM parmi les plus mauvais élèves de Ligue 1 pour les centres de formation !

Problème récurrent ces dernières années à Marseille, l’OM figure dans le bas du classement des meilleurs centres de formation en Ligue 1. Un classement qui pointe du doigt le retard flagrant de l’OM parmi les clubs de l’élite.

L’OM va devoir encore une année de plus assumer son retard à ce niveau. Comme chaque année, la FFF rend son jugement sur les centres de formation, en classant de la 1ère à la 20ème place les différents centres de Ligue 1. Un classement redouté par les dirigeants marseillais et qui met en lumière le retard cruel des olympiens à ce niveau-là. Et cette année encore, l’OM ne déroge pas à la règle.

Alors que plusieurs gros clubs comme l’OL, le PSG ou Monaco figure tout en haut du tableau, l’OM se classe lui à la 15ème place. Une place tout en bas du classement qui contraste fortement avec le Stade Rennais, premier de Ligue 1 pour la troisième année de suite. Ce classement s’appuie notamment sur plusieurs facteurs comme le taux de professionnalisation, le temps de jeu des jeunes en équipe première, les sélections nationales, la réussite scolaire et la présence dans les compétitions européennes de jeunes.

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Un gros club bouge sur cette pépite de l’OL !

Un retard criant sur les concurrents !

Comme chaque année voici le classement des centres de formation de la FFF. pic.twitter.com/5jXojvCMph — Carlito Brigante (@Carlitoo94) June 17, 2025

Juste devant le RC Lens et derrière Strasbourg, l’OM se retrouve face à un constat qui confirme les critiques faites sur son centre depuis plusieurs années. Alors que d’autres clubs donnent leur chance à leurs jeunes joueurs, l’OM s’illustre en affichant le pire bilan dans ce critère. Une notation qui confirme la réalité, alors que seul Robino Vaz a eu le droit à quelques entrées en jeu notables sur cette saison.

Tandis que le Stade Rennais peut se vanter d’avoir lancé et formé des joueurs comme Désiré Doué ou encore Mathys Tel, l’OM a vu son crack Enzo Sternal partir du côté d’Anderlecht, et Darryl Barkola n’obtenir que quelques convocations dans le groupe pro au fil de la saison. Un contraste saisissant qui vient remettre quelque peu les grandes ambitions européennes de l’OM en jeu, alors que le club souhaite se développer sur tous les fronts.