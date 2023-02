Deuxième de Ligue 1, à 5 points du PSG et qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France, l’OM poursuit sa bonne saison. Des résultats qui donnent l’espoir à Laurent Paganelli (consultant Canal+) que l’OM peut se battre pour décrocher ces deux titres.

La victoire face à Clermont et la belle dynamique gardée après la rencontre au Vélodrome contre le PSG, les rêves de titres sont encore dans les têtes des supporters marseillais. Selon Laurent Paganelli qui était au bord de la pelouse à Clermont ce samedi, les hommes de Tudor peuvent rêver aux deux titres !

Tudor et ses joueurs vont aller au bout

»L’OM peut jouer le titre et la coupe de France. Ils vont jouer à fond. À mon avis, ils savent ce qu’ils font. Tudor et ses joueurs sont sur la même longueur d’onde, ils vont aller au bout. Si les Parisiens gagnent tout, ils ne seront pas rattrapés. Mais tout est envisageable. L’OM est une équipe qui peut perdre un minimum de points. On sent que c’est faisable. Et c’est plutôt rare qu’on le dise » Laurent Paganelli – Source : La Provence (13/02/2023)

On a toujours l’effectif pour aller jouer le titre

Deuxième de Ligue 1 à 8 points du leader Paris, l’OM est encore dans la course au titre. Lors du Débrief de la victoire 2-1 face au PSG, Yacine Youssfi affirme que l’OM a encore toutes ses chances en championnat et doit garder cet espoir.

»Oui on a toujours l’effectif pour. Il faut y aller avec le couteau entre les dents et tout arracher. Effectivement l’objectif c’est la deuxième place, par contre maintenant si je me place d’un point de vue extérieur à l’OM, je suis pas joueur ni dirigent de l’OM. Cette équipe a la capacité d’aller chercher le titre. Mais dans le foot tout vas vite. Aujourd’hui évidemment on va avoir tendance à dire que le Paris Saint Germain est favori. Mais ils vont jouer Monaco, le Bayern, ils vont jouer au Vélodrome en fin de mois et Lille juste avant c’est pas un cadeau ce calendrier pour eux. Tout va très vite, maintenant aujourd’hui le PSG est favori, mais tu dis que si c’est pas le PSG qui est champion, c’est l’OM. Pour moi l’OM est le deuxième favori de Ligue 1. Je pense qu’à Paris, l’équipe qu’ils craignent le plus c’est l’OM, encore plus après ce soir. Sur les trois dernières saisons le PSG a fini deux fois premier, l’OM deux fois deuxième et Monaco deux fois troisième. Je dis ça je dis rien. » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023)