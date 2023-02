OM : Thierry Henry s’enflamme pour ce titulaire de Tudor !

Grâce à ses huitième et neuvième buts de la saison, Alexis Sanchez a permis à l’Olympique de Marseille d’aller s’imposer samedi dernier à Clermont (0-2) dans un match compliqué. Une nouvelle performance du Chilien qui n’est pas passé inaperçue…

Sur Amazon Prime, Thierry Henry n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pense d’Alexis Sanchez cette saison.

« UN EXEMPLE QUE TU ES PRATIQUEMENT OBLIGÉ DE SUIVRE ! »

« Franchement je l’ai vu à Arsenal, supporter d’Arsenal bien sûr, tout le monde le sait. Il me faisait rêver, il m’a fait rêver. Il est parti dans des clubs mais j’ai toujours aimé son envie, son pressing. Après on sait qu’il a la qualité mais à l’Inter, je me suis dit « ha, il commence à accuser le coup ! » Et là à Marseille, franchement… Alors oui, je sais que l’équipe va vers l’avant, que c’est un peu plus facile, quand tout le monde est proche, à cinq mètres pour aller presser. Ok, on l’a vu. Mais vraiment, ce qu’il fait là, jouer tout seul devant, courir, parler aux mecs… Et j’ai eu la chance de le voir aux entraînements les lendemains de matchs, le gars il va sur le tapis pour faire des sprints ! Mais ça, c’est aussi un exemple pas seulement sur le terrain ! Quand t’as un mec comme ça qui a pratiquement tout gagné et que tu le vois se comporter comme ça… C’est un exemple que tu es pratiquement obligé de suivre. » Thierry Henry – Source : Amazon Prime (12/02/2023)