L’OM pointé du doigt en Angleterre pour Greenwood !

La dernière sortie médiatique du Daily Mail fait réagir en Angleterre comme en France. Le média britannique a publié un long article consacré à Mason Greenwood, aujourd’hui joueur de l’Olympique de Marseille, qu’il décrit comme « un paria en exil ». Une formule qui témoigne de la perception extrêmement négative qui entoure encore l’attaquant outre-Manche. Pour le tabloïd, l’ancien joueur de Manchester United reste associé aux graves accusations de tentative de viol et d’agression envers sa compagne, pour lesquelles il avait été suspendu en janvier 2022.

Les poursuites ont été abandonnées en février 2023 après le retrait du témoin clé, et Greenwood n’a jamais été condamné. Malgré cela, Manchester United a décidé de ne pas le réintégrer, jugeant qu’un retour au club serait inapproprié. Greenwood avait publiquement admis avoir commis des erreurs et assumé sa responsabilité, mais cela n’a pas suffi à changer l’attitude du club ni celle d’une large partie du public anglais.

Un regard britannique sévère sur Greenwood et l’OM

C’est dans ce contexte qu’intervient la pique du Daily Mail, estimant que « les Français connaissent tous les détails de l’agression, mais s’en foutent ». Une phrase qui tranche avec la réception globalement différente dont bénéficie le joueur en France, et plus particulièrement à Marseille, où il a retrouvé un niveau sportif élevé. Selon le média britannique, cette bienveillance relative s’explique par la transparence des éléments de l’affaire, mais aussi par l’absence de condamnation ferme du public français.

Greenwood, performant à Marseille mais privé d’équipe d’Angleterre

Sur le plan sportif, Greenwood réussit son pari à l’OM, où il est redevenu un joueur clé. Ses performances brillantes sous les couleurs olympiennes contrastent avec sa situation internationale. Toujours selon le Daily Mail, son rêve de rejouer avec l’équipe d’Angleterre est désormais quasiment impossible, la Fédération refusant de le convoquer en raison du poids médiatique et moral entourant son cas.

Le tabloïd va plus loin en soulignant qu’une participation à la Coupe du monde ne serait envisageable que via la Jamaïque, qu’il a pourtant refusé de représenter lors de la dernière convocation. En Angleterre, on s’étonne également de voir son maillot parmi les plus portés à Marseille et de l’entendre acclamé au Stade Vélodrome.

L’article du Daily Mail met en lumière un fossé culturel entre les deux pays : là où l’Angleterre reste marquée par l’affaire et son retentissement, le public français semble juger d’abord le joueur sur ce qu’il montre sur le terrain. Une divergence d’analyse qui, à l’échelle internationale, alimente toujours le débat autour de Mason Greenwood et de la manière dont l’OM l’accompagne dans sa reconstruction sportive.