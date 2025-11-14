Discussions pour ces deux prolongations, un nouveau blessé et retour refusé… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 14 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

L’OM veut prolonger Vaz et Bakola

L’Olympique de Marseille poursuit son virage vers la jeunesse, illustré par la mise en avant de Robinio Vaz et Darryl Bakola, deux joueurs nés en 2007 et désormais régulièrement intégrés au groupe professionnel. Tous deux ont récemment échangé avec la presse après la victoire contre Brest (3-0), un signe supplémentaire de la volonté du club de valoriser sa formation.

Robinio Vaz, la révélation qui séduit De Zerbi

Arrivé à l’OM en cours de formation, Robinio Vaz s’est imposé comme l’une des révélations du début de saison. Titularisé à plusieurs reprises, l’attaquant de 18 ans totalise déjà quatre buts et deux passes décisives en Ligue 1. De Zerbi apprécie particulièrement ses attitudes et son efficacité.

Déjà prolongé jusqu’en 2028 au printemps dernier, Vaz fait à nouveau l’objet de discussions contractuelles, dans un contexte où plusieurs clubs étrangers surveillent son évolution. Pour autant, le joueur semble déterminé à continuer sa progression à Marseille. Il doit également trancher dans les prochains mois son choix de sélection, étant courtisé par le Sénégal malgré son parcours en équipes de France jeunes.

Darryl Bakola, un dossier plus complexe

La situation est plus délicate pour Darryl Bakola. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2027, a aussi entamé des discussions pour une prolongation, mais les négociations s’annoncent moins simples. Initialement retenu par l’OM pour obtenir du temps de jeu plutôt que participer à la Coupe du monde U20, Bakola n’a finalement que très peu joué sur la période, ce qui a créé de la frustration dans son entourage.

Avec une concurrence importante au milieu, il peine à s’imposer dans la rotation, oscillant entre la Ligue 1 et la National 3. Malgré son potentiel, il reste actuellement le sixième ou septième choix à son poste. Cette situation a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont l’Eintracht Francfort, tandis qu’une offre venue d’Arabie Saoudite est déjà arrivée cet été.

Amir Murillo forfait avec le Panama contre le Guatemala, l’inquiétude grandit avant le Salvador

L’international panaméen de l’OM, Amir Murillo, traverse une période délicate avec sa sélection. Habituel titulaire dans le couloir droit du Panama, le défenseur n’était même pas sur la feuille de match lors de la rencontre capitale face au Guatemala, un duel déterminant dans la course aux qualifications pour la Coupe du Monde (victoire 3-2 du Panama).

Selon les informations venues d’Amérique centrale, Murillo a ressenti une gêne suffisamment importante pour le contraindre à déclarer forfait pour ce match de très haute importance. Un coup dur pour la sélection panaméenne, qui comptait sur son expérience et sa capacité à apporter de la stabilité dans les moments sous tension.

Le journaliste Pierre Gerbeaud, spécialiste du football sudaméricain, a confirmé la situation sur X, indiquant : « Gêné Amir Murillo est forfait pour ce soir. À voir s’il pourra être aligné face au Salvador. Sacrée perte pour le Panama. » Une déclaration qui résume bien l’incertitude actuelle autour de l’état physique du latéral marseillais.

L’absence de Murillo s’est d’autant plus ressentie que le match contre le Guatemala avait tout du rendez-vous de survie pour le Panama, déjà sous pression dans ces éliminatoires. Sans son défenseur droit, le sélectionneur a dû réorganiser son couloir, perdant un joueur capable d’apporter à la fois rigueur défensive et percussion dans les transitions.

Gêné Amir Murillo est forfait pour ce soir. À voir s'il pourra être aligné face au Salvador. Sacrée perte pour le Panama.

Désormais, toute l’attention se tourne vers mercredi prochain, date du déplacement décisif face au Salvador. Le Panama doit impérativement s’imposer pour garder le contrôle de son destin et se qualifier. La présence — ou non — d’Amir Murillo pourrait jouer un rôle majeur dans cette rencontre à enjeu maximal.

Du côté de l’OM, on observe évidemment la situation avec vigilance. Le club marseillais espère que la gêne ressentie n’est pas synonyme de blessure plus sérieuse, alors que la saison doit reprendre dans quelques jours. Une indisponibilité prolongée serait un vrai coup dur pour Roberto De Zerbi, qui compte sur son international panaméen dans la rotation défensive.

Pour l’heure, aucune communication supplémentaire n’a été faite par la sélection. Le suspense demeure quant à la capacité de Murillo à être aligné face au Salvador, dans un match où chaque détail pourrait compter.

L’OM refuse le retour d’Henrique ?

Le Brésilien Luis Henrique, auteur d’une très bonne saison à l’OM en 2024-2025, a été transféré à l’Inter Milan l’été dernier pour un montant estimé à 23–25 millions d’euros, bonus compris. Pourtant, son arrivée en Lombardie ne se passe pas comme prévu : selon plusieurs médias, l’ailier n’a toujours pas convaincu à l’Inter, et des discussions auraient déjà été engagées pour un départ dès le mercato hivernal.

Un flop coûteux pour l’Inter

Luis Henrique a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 : l’OM, l’AS Monaco et l’OL. L’objectif de l’Inter serait de le prêter dès janvier afin de soulager ses finances et d’offrir au joueur un cadre plus favorable pour relancer sa carrière. L’Inter considère en interne ce transfert comme un pari raté, malgré l’investissement conséquent réalisé l’été dernier.

Selon FootMercato, aucun des clubs français sollicités n’a donné suite : l’OM, qui pourrait sembler être une option logique, aurait refusé l’idée d’un retour en prêt selon les sources. Ce refus est d’autant plus notable que Luis Henrique a déjà brillé sous le maillot marseillais, avec 7 buts et 8 passes décisives la saison précédente selon Football-Italia.

L’OM ne donne pas suite à un retour d’Henrique…

Le coût élevé de l’opération pèse sur l’Inter, qui ne voit pas pour l’instant un retour sur investissement sportif. Le Brésilien, malgré son profil polyvalent (ailier, piston), peine à s’imposer dans la rotation. Il n’a eu que très peu de temps de jeu en tant que titulaire. Dans son entourage, on prépare déjà une exfiltration : les agents du joueur auraient activement sondé le marché, notamment en Ligue 1, sans succès jusqu’ici. L’option d’un prêt à mi-saison pourrait redevenir pertinente, mais tout dépendra de l’évolution de ses performances d’ici là.

De son côté, l’OM semble ferme : refuser un prêt indique que le club phocéen n’envisage pas pour l’instant de reprendre un joueur qu’il vient tout juste de vendre, même si ce retour pourrait faire sens sur le plan sportif.

Luis Henrique a été proposé à l'OM, l'OL et l'ASM. Mais les clubs de Ligue 1 ne sont pas intéressés par l'ailier brésilien

En conclusion, l’histoire de Luis Henrique à l’Inter s’annonce déjà comme un pari risqué pour les deux parties. Si l’OM a décliné l’idée d’un prêt, cela ne signifie pas nécessairement que la porte est définitivement fermée pour janvier. Les mois à venir seront cruciaux pour le joueur, qui doit maintenant prouver qu’il peut transformer son potentiel en performances solides, et pour l’Inter, qui doit décider s’il vaut mieux persévérer ou alléger sa masse salariale.