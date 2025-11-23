L’OM s’appuie sur une statistique impressionnante avant d’affronter Newcastle !

Porté par une dynamique offensive exceptionnelle, l’OM aborde la réception de Newcastle en Ligue des Champions avec une confiance retrouvée. La large victoire obtenue samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (5-1), lors de la 13e journée de Ligue 1, a rappelé que l’équipe de Roberto De Zerbi dispose cette saison d’une arme redoutable : une attaque en feu. À quatre jours d’un rendez-vous européen crucial, cette démonstration de force tombe à point nommé.

Une attaque parmi les plus prolifiques du football européen

Avec déjà 33 buts inscrits en championnat, l’Olympique de Marseille fait mieux que le PSG (27 buts), pourtant repassé en tête de la Ligue 1 samedi soir après sa victoire contre Le Havre (3-0). Cette statistique place les Marseillais parmi les équipes les plus efficaces du continent, et confirme la montée en puissance progressive du collectif phocéen.

Dans le Top 5 européen, l’OM occupe en effet une place sur le podium des meilleures attaques en 2025, avec 75 réalisations sur l’année civile, un total équivalent à celui des champions de France et d’Europe en titre. Seuls deux géants européens affichent un rendement supérieur : le Bayern Munich, impressionnant avec 93 buts, et le FC Barcelone, auteur de 87 réalisations sur la même période.



Cette capacité à trouver le chemin des filets s’explique par plusieurs facteurs : une animation offensive fluide, une intensité constante dans les transitions, mais surtout une efficacité remarquable dans les derniers mètres. Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, les Marseillais ont gagné en précision et en variété dans leurs mouvements offensifs. Le collectif semble avoir parfaitement assimilé les principes du technicien italien, qui cherche systématiquement à créer des situations de surnombre ou de déstabilisation rapide.

À l’heure d’affronter Newcastle, tombeur de Manchester City ce week-end (2-1), l’OM sait qu’il peut compter sur cette force majeure pour espérer rebondir en C1. La rencontre s’annonce disputée, mais une chose est sûre : avec une statistique offensive de ce niveau, les Marseillais ont toutes les raisons d’aborder ce choc européen avec ambition et détermination.