L’OM : « Tout le monde est devenu fou » avec ce nouveau logo

À Marseille, même le logo de l’Olympique de Marseille est devenu un sujet de crise. Alors que le club traverse une fin de saison sous tension, entre résultats inquiétants, vestiaire fragilisé et climat électrique autour de l’équipe, la polémique autour de la nouvelle identité visuelle de l’OM a brusquement pris une autre dimension ces dernières heures. Relancé sur les réseaux sociaux, le débat a quitté le simple cadre des supporters pour s’inviter jusque dans le débat public local.

Le sujet a en effet pris un nouveau tournant après la sortie très remarquée du maire de Marseille, Benoît Payan, qui a publiquement étrillé le nouveau logo du club. « Il est horrible ! J’en ai vu des logos mais des logos aussi laids jamais. C’est une erreur, il faut la réparer ! », a lancé l’édile marseillais, ajoutant une dimension politique à une polémique déjà virale.

Une prise de position forte qui a encore amplifié les réactions, entre critiques du nouveau maillot, appels au boycott et rejet frontal d’une partie du public. Un emballement jugé totalement excessif par Éric Di Meco, qui a réagi à son tour sur RMC Sport.

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Di Meco démonte une polémique qu’il juge absurde

Très agacé par la tournure prise par le débat, l’ancien défenseur marseillais a dénoncé une controverse qu’il estime largement disproportionnée, surtout au regard du contexte sportif actuel.

« Cette histoire de logo, tout le monde est devenu fou. Les gens ne peuvent pas juste dire “je l’aime” ou “je ne l’aime pas” ? Pourquoi quand tu ne l’aimes pas, tu ne veux pas acheter le maillot, tu veux le changer ? Je ne comprends pas. Moi, il se trouve que je l’aime ! Je l’ai dit dès le premier jour et je ne suis pas le seul. Il est moderne. Maintenant, on n’a tellement pas de soucis en ce moment en France et à Marseille, s’ils veulent faire un référendum sur le logo pour le changer s’il y a la majorité, moi je suis un démocrate ! On a que ça à faire, ça fait longtemps qu’on n’a pas voté, ça fait quinze jours. Faisons un référendum sur le logo et on le change. S’ils font un nouveau logo qui ne me plaît pas, je ne vais pas lancer un appel au boycott. Je ne comprends pas. »

Par cette sortie, Di Meco ne défend pas seulement un choix esthétique. Il cible surtout une polémique qu’il juge déconnectée des véritables priorités du moment, dans un club où l’urgence reste avant tout sportive.