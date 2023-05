L’OM va passer à l’action pour Dimitri Payet

Suspendu pour la reste de la saison à cause d’une gifle donnée à Yannick Cahuzac, Dimitri Payet pourrait être disponible pour la rencontre face au Stade Brestois ce samedi au Vélodrome. L’Olympique de Marseille aurait un plan d’après L’Equipe !

Dans son édition de ce jeudi, le journal L’Equipe détaille le plan de l’Olympique de Marseille pour permettre à Dimitri Payet de jouer son dernier match de la saison au Vélodrome face à Brest ce samedi soir. Le club compte saisir le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) au dernier moment afin de suspendre la sanction reçue après la gifle donnée à Yannick Cahuzac.

Dans son communiqué publié il y a près d’une semaine, l’Olympique de Marseille promettait de préparer un recours et donc de ne pas laisser cette sanction jugée trop sévère se dérouler comme prévu par la LFP. Le club songe donc à passer à l’action via le CNOSF.

L’OM pourrait saisir au tout dernier moment le CNOSF au sujet de la suspension infligée à Dimitri Payet par la LFP pour sa gifle à Yannick Cahuzac. Ce qui annulerait provisoirement cette décision et lui permettrait d’être qualifié samedi contre Brest. #TeamOM | #OMSDB L’équipe pic.twitter.com/ITtupugAmo — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) May 24, 2023

Le communiqué de l’OM du 18 mai 2023

L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce mercredi 17 mai 2023 par la Commission de discipline de la LFP à l’encontre de Dimitri Payet (trois matchs fermes de suspension et deux avec sursis).

Cette sanction infligée à notre joueur a malheureusement été prononcée au mépris des principes élémentaires de procédure et du Règlement Disciplinaire de la LFP.

En application du Protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), l’intégralité de la séquence litigieuse a été visionnée et vérifiée sur le champ par l’arbitre vidéo, sans qu’elle ne donne lieu à une sanction.

Cette décision était définitive et la Commission de discipline ne pouvait donc pas la rejuger a posteriori.

En outre, les conditions de saisine de la commission de discipline prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire de la LFP n’ont pas été remplies.

L’Olympique de Marseille considère enfin que la Commission de Discipline de la LFP devrait avant tout concentrer son attention et ses efforts sur le respect des procédures et l’application des règlements en vigueur. L’article 3 du Règlement Disciplinaire précise d’ailleurs que les membres de la Commission de Discipline sont choisis « en raison de leurs compétences d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologie sportives ».

Pour l’ensemble de ces raisons, et dans l’attente de la notification de la motivation, l’Olympique de Marseille prépare donc l’engagement prochain d’un recours contre cette décision critiquable sur un plan procédural et qui risque d’établir une jurisprudence sur l’application de sanctions à posteriori.