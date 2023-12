Longoria envisage le départ de ces quatre flops ? Longoria dit non à cette piste qui intéresse deux autres clubs de Ligue 1 ? Le coach de Sheffield met les choses au clair concernant un éventuel retour d’Ndiaye ! Les 3 infos Mercato OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos Mercato OM du jour ! Au programme ce samedi: Longoria envisage le départ de ces quatre flops ? Longoria dit non à cette piste qui intéresse deux autres clubs de Ligue 1 ? Le coach de Sheffield met les choses au clair concernant un éventuel retour d’Ndiaye !

Mercato OM: Longoria envisage le départ de ces quatre flops ?

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2024. L’Olympique de Marseille devrait de nouveau être actif cet hiver. D’après les informations du journal L’Équipe, plusieurs mouvements sont attendus.

Très actif durant le mercato estival, l’OM pourrait de nouveau être entreprenant cet hiver. Selon L’Équipe, plusieurs mouvements sont attendus dans le club olympien.

Luis Henrique et Balerdi vendus ? Sarr et Vitinha prêtés ?

Le quotidien sportif affirme que Luis Henrique, de retour à Marseille après son prêt à Botafogo, serait à vendre. La direction olympienne souhaiterait également se séparer de Leonardo Balerdi cet été. À noter que l’Argentin est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026. D’après le journaliste Ekrem Konur, la Juventus Turin suit de près deux défenseurs en Ligue 1, Arthur Theate (23 ans) et Leonardo Balerdi (24 ans). Un départ de Pape Gueye dès janvier permettrait de recruter. Le dossier Ounahi serait ouvert, tout comme ceux de Sarr et Vitinha qui pourraient être prêtés avec option d’achat. Iliman Ndiaye aurait reçu des propositions mais a affirmé sa volonté de rester dans la cité phocéenne.

Pablo Longoria est revenu ce jeudi en conférence de presse sur le cas Gueye. Le président marseillais a confié être en négociation avec l’international sénégalais pour son avenir: « Pape Gueye ? Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat. sa situation n’est pas normale et habituelle dans le monde du football. Cela a été dur psychologiquement, il a un gros niveau d’engagement. On a fait une offre de prolongation, on va en faire une deuxième cette semaine mais la situation est compliqué. Son salaire ne pouvait pas être modifié, il ne pouvait pas être transféré avec cette sanction. C’est compliqué, on est en négociation. »

#Longoria : « Pape Gueye ? Je n'aime pas avoir des joueurs en fin de contrat. sa situation n'est pas normale et habituelle dans le monde du football. Cela a été dur psychologiquement, il a un gros niveau d'engagement. On a fait une offre de prolongation, on va en faire une… pic.twitter.com/sY3gI0fP9I — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2023 Le dirigeant espagnol a aussi évoqué la possibilité de voir l'OM se renforcer lors du mercato d'hiver, sur des postes où le club « est un peu juste » et en tenant compte de la Coupe d'Afrique des nations (13 janvier-11 février 2024). « Il y a des postes où on est un peu juste, notamment celui de latéral gauche. Il y a aussi la situation particulière jusqu'à mi-février avec la CAN. On doit faire avec, et c'est pareil pour la blessure de Valentin Rongier », a-t-il souligné. #Longoria : « Les postes ciblés lors du mercato. En 4-3-3 ou 3-5-2 ce n'est pas pareil. Il faut respecter l'ADN de l'entraineur, il y a des postes où l'on est court, latéral gauche par exemple. On a aussi une situation particulière avec la CAN, on doit faire avec ça et aussi la… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2023 Mercato OM: Longoria dit non à cette piste qui intéresse deux autres clubs de Ligue 1 ? Lié à l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, Denis Bouanga ne devrait pas s'engager avec le club olympien d'après les informations de La Provence. Le nom de Denis Bouanga est revenu avec insistance à l'OM ces dernières semaines. L'international gabonais, meilleur buteur de la dernière saison régulière de MLS et des play-offs, ne devrait finalement pas retrouver son compatriote Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille. La Provence affirme que « le joueur aurait en réalité été proposé par ses agents. Les dirigeants marseillais ne considèreraient pas son profil comme correspondant aux besoins de leur équipe. » A LIRE AUSSI: Mercato Concurrents OM: Lyon cible un défenseur de renommée internationale Nice et Rennes pistent également Bouanga 🚨 L'OGC Nice PISTE Denis Bouanga pour renforcer son attaque. 🦅❤️🖤 (@lequipe) pic.twitter.com/2XBMcklTYX — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) December 23, 2023 L'OGC Nice et le Stade Rennais seraient également intéressés par l'attaquant de 29 ans. L'Équipe rapporte dans son édition du jour que l'ex-stéphanois était présent ce mercredi dans les tribunes de l'Allianz Riviera lors de la victoire du Gym face au RC Lens (2-0). Le quotidien sportif précise aussi que la direction niçoise serait en quête d'un ailier lors du mercato hivernal pour pallier le probable départ à la CAN de Jérémie Boga (Côte d'Ivoire). Mercato OM: le coach de Sheffield met les choses au clair concernant un éventuel retour d'Ndiaye ! Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de Sheffield, Iliman Ndiaye peine à convaincre sous le maillot olympien. D'après L'Équipe, l'international sénégalais aurait déjà reçu des offres mais a affirmé sa volonté de rester à Marseille. L'entraîneur de Sheffield, Chris Wilder, s'est exprimé ce samedi sur les rumeurs d'un retour du joueur de 23 ans. Arrivé à l'OM pour 17 millions d'euros cet été, Iliman Ndiaye n'a pas le rendement attendu avec le club olympien. Selon les informations du journal L'Équipe, le Sénégalais aurait reçu des offres mais veut rester à Marseille. L'entraîneur de Sheffield Chris Wilder est revenu ce samedi sur les rumeurs d'un retour de l'attaquant.

« C’est un joueur fabuleux, il est exceptionnel »

« C'est un joueur fabuleux, il est exceptionnel »

« Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons« , a affirmé le technicien anglais.