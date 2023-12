Mercato OM: Longoria affirme que « 8 clubs » ont déjà manifesté leur intérêt pour ce joueur

Présent en conférence de presse pour dresser le bilan de la première moitié de saison très agitée du club olympien entre la crise avec les supporters, le départ de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur le mercato hivernal en affirmant que « 8 clubs » ont déjà manifesté leur intérêt pour Luis Henrique.

Le président de l’OM Pablo Longoria, présent en conférence de presse pour faire le bilan de la première moitié de saison très agitée du club olympien entre la crise avec les supporters, le départ de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso, est revenu sur le mercato hivernal en affirmant que « 8 clubs » ont déjà manifesté leur intérêt pour Luis Henrique.

A LIRE AUSSI: OM: Longoria détaille les postes à renforcer et explique les moyens disponibles pour le mercato

#Longoria : « .Le mercato doit être adapté à l’entraineur. Avec un système à 2 attaquants, les joueurs sont plus habitués à cela. On a des profils comme Aubameyang et Vitinha pour jouer premier attaquant, d’autres comme Ndiaye peuvent jouer deuxième attaquant. On commence à voir… pic.twitter.com/87jMD7ucBZ

« Le mercato doit être adapté à l’entraineur. Avec un système à 2 attaquants, les joueurs sont plus habitués à cela. On a des profils comme Aubameyang et Vitinha pour jouer premier attaquant, d’autres comme Ndiaye peuvent jouer deuxième attaquant. On commence à voir son vrai niveau. Ce n’est pas une saison facile pour Correa, il est meilleur en 3-5-2, a confié Pablo Longoria. Harit peut aussi jouer à ce poste. Sarr dans un rôle de contre attaquant aussiIl est un joueur de l’OM, il est convoqué pour revenir avec nous. Son niveau de qualité peut être utile. Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres qu’on a refusées parce qu’elles n’ont pas atteint le niveau économique souhaité. On est en réflexion parce qu’il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations. Si avec un transfert de Luis Henrique, on peut avoir un peu de budget de recruter cet hiver.. On est en réflexion… », a-t-il ajouté.