Longoria est cash sur Wahi et ne ferme pas la porte à Pogba… Un jeune anglais de 18 ans dans le viseur? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Longoria est cash sur Wahi et ne ferme pas la porte à Pogba… Un jeune anglais de 18 ans dans le viseur?

Mercato OM : Longoria met les points sur les i concernant Wahi !

Ce mercredi, Pablo Longoria était présent au stade Vélodrome à l’occasion d’une conférence de presse pour faire un bilan à mi saison. Le président de l’OM a été cash concernant l’avenir à court terme d’Elye Wahi.

Pablo Longoria a clairement fait savoir que l’attaquant ne partira pas lors du mercato d’hiver. « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. »

« Ce serait irresponsable de prendre un double risque économique. Le mercato a toujours une double ambition : améliorer le sportif et améliorer un résultat économique. Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement. J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été. Ce serait sain pour l’économie du club. Dans la stratégie, j’aimerais vendre avant d’acheter, mais ce n’est pas un mécanisme obligatoire. On ne va pas mettre en danger la trésorerie du club, en aucun cas. On veut toujours le meilleur effectif possible, les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de temps de jeu, on est ouvert. »

Mercato OM : Longoria fait le point sur le dossier Pogba !

Le président de l’OM est en conférence de presse ce mercredi pour faire un bilan à mi saison. Ce dernier répond aux journaliste au stade Vélodrome, il a été interrogé sur le cas Paul Pogba annoncé comme une possible cible du club…

Alors que Paul Pogba pourra rejouer à partir de mars 2025 après sa suspension pour dopage, son nom est évoqué à Marseille. Si Pablo Longoria n’a pas fermé la porte, il a expliqué que rien n’était en cours…

Il n’y a pas de discussions avec Pogba, pas de rendez-vous — Longoria

« Tout le monde me parle de Paul Pogba ! C’est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, je l’ai connu à la Juventus. J’ai été le premier content de voir sa sanction réduite. Medhi Benatia aussi a une très bonne relation avec lui. Oui, on lui a envoyé des messages parce qu’on était content pour lui. Quand j’étais à la Juve, c’était une superstar, il a fini 3e du Ballon d’Or, et mes amis me demandaient beaucoup de choses et il m’a toujours aidé ! Il n’y a pas de discussions avancées. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour les objectifs du mercato. Sur Paul, on doit l’analyser, d’accord. En tant que club, on a toujours plaisir à saisir des opportunités, de voir des grands joueurs jouer chez nous, par exemple avec Rabiot ou Hojbjerg. Il n’y a pas de discussions avec Pogba, pas de rendez-vous. Je ne ferme pas la porte, mais ça crée beaucoup de spéculations. Ce sont surtout des rêves plus qu’une réalité dans le marché. »

Mercato OM : La direction se positionne sur un attaquant anglais?

Ce mercredi, d’après les informations du journaliste Graeme Bailey, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’un jeune attaquant de Southampton : Tyler Dibling.

D’après les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, l’OM aurait manifesté un intérêt pour le jeune ailier droit de Southampton, Tyler Dibling. Egalement suivi par d’autres clubs comme Newcastle ou Leipzig, l’attaquant réalise un bon début de saison et attire l’oeil des dirigeants des clubs européens.

🔹L’OM est intéressé par la signature de Tyler Dibling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (18 ans), ailier droit de Southampton ! Newcastle et Leipzig sont également sur le dossier. (@GraemeBailey) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/p1UNl3n0UW — Infos OM (@InfosOM_) December 18, 2024

Pablo Longoria a précisé qu’il fallait visé l’équilibre et donc trouvé des portes de sortie pour des joueurs en manque de temps de jeu. Pour autant, aucun joueur important dans la rotation de De Zerbi ne sera exfiltré. Des éléments comme Mbemba ou encore Meité pourrait quitter le club. Dans l’autre sens, l’OM ne fera pas de folie mais pourra saisir des opportunités.

« Ce serait irresponsable de prendre un double risque économique. Le mercato a toujours une double ambition : améliorer le sportif et améliorer un résultat économique. Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement. J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été. Ce serait sain pour l’économie du club. Dans la stratégie, j’aimerais vendre avant d’acheter, mais ce n’est pas un mécanisme obligatoire. On ne va pas mettre en danger la trésorerie du club, en aucun cas. On veut toujours le meilleur effectif possible, les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de temps de jeu, on est ouvert. »