La mise au point sur De Zerbi, la conf de Longoria et l’OM fait monter les enchères à 30M€… Les 3 infos OM du jour !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Longoria fait le point sur De Zerbi, le résumé de la conférence de presse de Longoria et l’OM fait monter les enchères pour ce transfert !

Mercato OM : La mise au point de Longoria sur l’avenir de De Zerbi !

Lors de sa conférence de presse bilan ce lundi, le président de l’OM Pablo Longoria s’est exprimé sur l’avenir de Roberto De Zerbi, actuellement sous contrat avec le club marseillais pour encore deux saisons. Alors que des spéculations entouraient l’avenir du technicien italien, Longoria a tenu à dissiper les doutes. “Cela fait partie des discussions de fin de saison. Faire un bilan de fin de saison avec le coach, c’est toujours un bon exercice. La relation club-coach est une relation basée sur la confiance. Avec Roberto De Zerbi, on a commencé un cycle qu’on a fixé sur un contrat de trois ans. Je crois qu’on est dans un bon endroit”, a-t-il déclaré. A lire : Mercato OM : “Si tu as envie de partir, tu ne fais pas ça !” Avec Roberto De Zerbi, on a commencé un cycle qu’on a fixé sur un contrat de trois ans Depuis son arrivée à l’OM, De Zerbi a su imposer sa patte, apportant une identité de jeu offensive et structurée. Malgré des résultats en demi-teinte cette saison, le coach italien a réaffirmé sa volonté de continuer l’aventure à Marseille. Un engagement partagé par Longoria : “La volonté du club est de continuer avec Roberto. Roberto s’est déjà exprimé et a dit sa volonté de continuer au club. Je crois que toutes les volontés vont dans la même direction”, a souligné le président olympien. 🎙️ “La volonté du club est de continuer avec Roberto”#Longoria : “Ca fait partie des discussions de fin de saison. Faire un bilan de fin de saison avec le coach, c’est toujours un bon exercice. La relation club-coach est une relation basée sur la confiance. Avec Roberto… pic.twitter.com/lNSdrr9RtF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025 Une validation rapide attendue ! Pour Longoria, l’objectif est désormais de stabiliser le projet sportif et de maintenir une continuité dans le discours. “On ne va pas faire de télénovela. Il faut avoir un bon timing. Pour projeter un avenir ensemble, donner de la stabilité au club, on va faire redescendre le niveau d’adrénaline habituel dans ce club pour avoir une conversation posée“, a-t-il conclu. Avec ces déclarations, le président de l’OM souhaite calmer le jeu et rassurer les supporters quant à l’avenir de Roberto De Zerbi, dont le contrat court jusqu’en 2027.

OM, Mercato, De Zerbi, Greenwood… la conf de Longoria résumé en 10 points !

Le président de l’OM s’est exprimé ce lundi 1er mai au stade Vélodrome pour faire le bilan de la saison 2024/2025 et aborder les perspectives pour l’avenir du club phocéen. Voici les 10 points clés de sa conférence de presse.

L’argent de McCourt : une gestion raisonnée

Le président a affirmé qu’il ne comptait pas demander constamment de l’argent à Frank McCourt : “Je manquerais de respect au propriétaire si je lui demandais de l’argent tous les jours. Je serais un mauvais gestionnaire.” Selon lui, l’arrivée de Nicolas de Tavernost est une bonne nouvelle pour le club. “C’est un très grand professionnel de l’industrie”, a-t-il souligné.

Le cas Adrien Rabiot : un exemple pour l’OM

Longoria a exprimé son admiration pour Adrien Rabiot, dont il souhaite prolonger la collaboration : “C’est le joueur que je veux mettre en exemple. Un Adrien, c’est un exemple. On veut continuer avec lui.” Pour le président, Rabiot incarne la stabilité nécessaire pour le projet européen de l’OM.

🎙️ “On veut continuer avec Rabiot !”#Longoria : “Quel avenir pour #Rabiot ? Je tiens seulement à dire une chose. Je l’avais dit en décembre. Je n’ai jamais travaillé avec quelqu’un comme Adrien dans toute ma carrière. Au niveau humain, quelqu’un avec le cœur d’Adrien, jamais je… pic.twitter.com/o3hHwxuPMA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025

Greenwood, un joueur majeur

Le président a salué la saison de Mason Greenwood, précisant que sa situation contractuelle pourrait évoluer : “Il est content ici. Nous sommes contents avec son niveau de performance lors de cette saison.”

Agrandissement de la Commanderie

Le président a insisté sur la nécessité de moderniser le centre d’entraînement de l’OM, actuellement limité en espace : “On veut faire un centre sportif de très haut niveau.”

🎙️ “On doit trouver un terrain plus grand avec plus de place”#Longoria : “On est limités par les espaces à la Commanderie. On a que trois terrains dont un qui n’a pas les dimensions officielles. On veut faire un centre sportif de très haut niveau. On doit trouver un terrain… pic.twitter.com/dJ6NPqOR1q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025

Problème de gouvernance et des droits télé dans le foot français

Longoria a dénoncé l’absence de transparence dans la gestion des clubs et un modèle économique des droits télévisés inadapté : “Chacun défend des intérêts individuels de son club à court terme. Et tout ça est fait d’une façon opaque.” Concernant les droits télé, il a ajouté : “On est la deuxième économie de l’UE avec le deuxième taux de télé payante dans les foyers et on a un niveau de droits télés inférieurs à ceux du Portugal, c’est une honte.”

La Ligue des champions et la compétitivité

Longoria a rappelé l’importance de la Ligue des champions pour le développement économique du club : “On doit construire sur des bases solides pour réduire l’écart avec les plus grands clubs.”

Renforcer la formation et la post-formation

Le président veut s’inspirer des modèles espagnol et portugais pour renforcer l’effectif avec des jeunes formés au club : “L’objectif c’est d’avoir 5/6 Bilal Nadir dans notre effectif.”

L’avenir de De Zerbi : stabilité recherchée

Le président a confirmé sa volonté de continuer avec Roberto De Zerbi : “La relation club-coach est une relation basée sur la confiance.”

Le mercato : gestion économique et départ de Luis Henrique

Concernant le mercato, Longoria a confirmé que Luis Henrique devrait quitter le club avant le 30 juin : “Notre objectif c’est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan.” Par ailleurs, l’OM ne compte pas réaliser des transferts coûteux cet été : “On ne va pas payer des transferts à 40 millions et payer des joueurs 5 millions nets.”

🎙️ #Mercato “On ne va pas payer des transferts à 40 millions et payer des joueurs 5 millions nets”#Longoria : “Si on a pris des risques, c’est grâce au propriétaire, Frank McCourt. la première chose qu’on lui a demandé c’est un changement complet par rapport à la saison 23/24.… pic.twitter.com/XH9Saa5rVR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025

Les abonnements : équilibre entre popularité et rentabilité

Sur la question des abonnements, Longoria a évoqué une réflexion en cours pour fixer les prix : “Je veux un stade plein, toujours.” Il a également précisé que l’OM chercherait à maintenir des tarifs populaires pour les virages tout en maximisant les revenus pour la Ligue des champions.

Mercato OM : Marseille fait monter les enchères pour obtenir 30M€ !

Le dossier mercato de Luis Henrique devrait encore faire parler un moment sur la Canebière. Alors que l’Inter Milan peine à faire monter son offre, la Juventus suivrait de près l’évolution de la situation. Une aubaine pour l’OM qui aimerait en tirer environ 30 millions d’euros.

Luis Henrique aura convaincu les supporters et les dirigeants marseillais cette saison ! Revenu de prêt en tant que joueur de rotation il y a un an et demi, l’ailier brésilien aura finalement renaît de ses cendres afin de s’imposer petit à petit comme un incontournable de cet OM façon De Zerbi. Décisif en début de saison et avec un profil polyvalent, le joueur de 23 ans comptabilise finalement neuf buts et dix passes décisives à la fin de cette saison.

Des performances qui ont permis à Luis Henrique d’attirer l’attention de gros clubs européens alors que son contrat expire en 2028 ! Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan est le club favori pour enrôler le joueur. Les dirigeants Nerazzurri chercheraient cependant toujours un accord avec le club phocéen, alors que ces derniers aimeraient vendre leur joueur pour 30 millions d’euros minimum !

A lire aussi : Mercato OM : “Si tu as envie de partir, tu ne fais pas ça !”

D’autres clubs sont sur Luis Henrique !

Cependant, le transfert peine à se faire étant donné que l’Inter Milan ne souhaite pas dépasser les 25 millions d’euros d’après des informations de Tuttosport. Un accord serait donc toujours en train d’être négocié, tandis que le club italien et le brésilien seraient, de leur côté, déjà parvenu à s’entendre sur les détails du contrat ! Une durée de 5 ans ainsi qu’un salaire de 2,2 millions d’euros annuel seraient évoqués.

Et si le deal bloque encore avec le club finaliste de la Ligue des Champions, plusieurs autres clubs suivraient attentivement le dossier ! Parmi eux, plusieurs clubs anglais dont les noms n’auraient pas fuités, mais également un autre cador du championnat italien : la Juventus. Même si l’Inter reste le club en pôle position pour rafler le joueur brésilien, l’intérêt d’autres écuries européennes pourrait jouer en la faveur des dirigeants marseillais !