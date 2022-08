Longoria réagit aux dossier Veretout et Sanchez et s’explique sur le cas Bemba Dieng, Bakambu proche d’un départ… Les 3 infos OM de mercredi !

Comme tout les soirs, FCM vous propose les trois infos du jour ! Au programme ce mercredi : Longoria réagit aux dossier Veretout et Sanchez et s’explique sur le cas Bemba Dieng, Bakambu proche d’un départ ?

Mercato OM : Longoria fait le point sur les dossiers Veretout et Alexis Sanchez

L’Olympique de Marseille serait tout proche de recruter Veretout et Alexis Sanchez. Longoria était en conférence de presse et a fait le point sur ces deux dossiers.

Ces derniers jours, les deux dossiers chauds semblaient être ceux menant à Jordan Veretout et Alexis Sanchez. D’après plusieurs médias, les deux joueurs devraient débarquer dans les prochains jours à l’Olympique de Marseille.

Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

« Veretout, est-ce qu’il est condamné? Je peux aussi faire des suppositions sur des choses… Naturellement dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)

Mercato OM : Bakambu également proche d’un départ?

L’Olympique de Marseille proche de se séparer de Cédric Bakambu? D’après La Provence et le média Morrazzo, le Congolais ne sera pas retenu après l’offensive du Celta Vigo !

Personne n’est intransférable avait titré La Provence il y a quelques jours… Cela semble se confirmer une nouvelle fois avec l’information qui envoie Cédric Bakambu hors de l’Olympique de Marseille ! Arrivé libre après son expérience en Chine, l’attaquant pourrait déjà quitter l’OM.

L’international congolais n’a pas réellement réussi à s’imposer à Marseille. Avec Sampaoli, il n’avait déjà pas un rôle prépondérant dans l’effectif. Baladé à gauche puis dans l’axe, l’attaquant possède toujours une belle côte en Europe et notamment en Espagne où il évoluait à Villarreal jusqu’en 2018.

Bakambu pisté par le Celta Vigo

Cédric Bakambu serait, d’après le média Morrazzo, sur les tablettes du Celta Vigo. Le club espagnol espère recruter un attaquant et pisterait aussi l’ancien joueur de Lyon, Mariano Diaz, barré au Real Madrid. La Provence confirme que le joueur de l’OM est suivi par Vigo et qu’il ne serait pas retenu par la direction.

Avec son salaire imposant et des résultats sur le terrain plutôt décevants, Bakambu pourrait laisser la place à Alexis Sanchez qui est de plus en plus proche de l’Olympique de Marseille d’après les médias italiens. Il devrait signer à l’OM pour deux saisons.

Alexis Sanchez, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille — Djellit

Sur la Chaîne L’Equipe, le débat tournait autour de la valeur ajoutée d’Alexis Sanchez dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Nabil Djellit, sa venue ne pas arranger tous les problèmes auxquels font face les Marseillais, même sur le terrain.

« Alexis Sanchez, c’est un gros joueur il n’y a aucun soucis mais l’homme providentiel, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille. On part de trop loin. Il y a le feu actuellement avec l’entraîneur avec notamment une défiance XXL de la part ses cadres. Vous avez parlé des matchs amicaux, c’était une catastrophe. Leur victoire, c’est contre Marignane Gignac, rappelons le. Dimanche, ils ont été surclassés par l’AC Milan, toute la défense a été renouvelée… On l’a vu en grande difficulté. Alexis Sanchez, il ne joue pas latéral, il ne joue pas défenseur central… Il ne pourra pas tout régler ! Lui, ça doit être la cerise sur le gâteau mais le gâteau il est sur la cerise parce que personne ne va le manger. » Nabil Djellit – Source : La Chaîne L’Equipe (01/08/22)

Mercato OM : Longoria s’explique sur l’épineux cas Bamba Dieng

Pablo Longoria était en conférence de presse ce mercredi pour présenter quatre recrues et répondre aux questions des journalistes. Le président marseillais a fait le point sur le dossier Bamba Dieng.

L’Olympique de Marseille vit des moments difficiles avec notamment des tensions entre les joueurs et le coach Igor Tudor. Les supporters n’ont pas apprécié la mise à l’écart de l’attaquant sénégalais Bamba Dieng par le nouvel entraîneur.

Dieng est un joueur important, qui a beaucoup d’impact, qui a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne — Longoria

Longoria était en conférence de presse et a été questionné à ce sujet. Le président de l’OM a sous-entendu que le compatriote de Pape Gueye est moins bon à l’entraînement en ce moment et qu’il a baissé dans la hierarchie des attaquants.

« Normalement les choses que je dis aux joueurs ne doivent pas sortir. Nous nous rappelons que le message du club ne change pas depuis le premier jour de Tudor. Il y a le club, il y a l’entraîneur et il y a les joueurs. Hier, nous avons rappelé tout ce genre de choses. Dieng est sous contrat, sa performance, sa hierarchie, ça se juge dans les entraînements, le quotidien. Dans le football, il n’y a pas de passé. Tout le monde doit prendre la même direction. Dieng est un joueur important, qui a beaucoup d’impact, qui a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)

