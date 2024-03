Longoria revient sur les départs de Marcelino et Gattuso, Gasset relativise sa première défaite et évoque l’importance du match face à Rennes, 1 forfait confirmé et 1 cadre incertain face à Rennes, les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: Longoria revient sur les départs de Marcelino et Gattuso. Gasset relativise sa première défaite et évoque l’importance du match face à Rennes. 1 forfait confirmé et 1 cadre incertain face à Rennes.

OM: Longoria revient sur les départs de Marcelino et Gattuso

Dans une interview accordée à Relevo, Pablo Longoria est revenu sur les départs de Marcelino et Gattuso. « L’un des moments les plus difficiles de ma carrière« , a confié le président de l’Olympique de Marseille.

« L’éviction de Gattuso a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel »

« Émotionnellement, c’était très compliqué. Avec Marcelino, en plus d’être mon ami, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne, a affirmé Longoria. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler ». Le président de l’OM a également évoqué l’éviction de Gennaro Gattuso. « Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel. »

OM: Gasset relativise sa première défaite et évoque l’importance du match face à Rennes

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse cet après-midi, Jean-Louis Gasset a relativisé la première défaite de son équipe à Villarreal (3-1). Le technicien français retient uniquement la qualification.

« En Coupe d’Europe, il y a un mot magique: qualification ! »

« C’était une première défaite mais en Coupe d’Europe, il y a un mot magique: qualification ! On a vu un petit Marseille contrairement au match aller, a affirmé Gasset. Sur les deux matchs, on a marqué 5 buts. Dans le premier match, en seconde période, on a eu beaucoup d’opportunités. On a retenu le 4-0 à 11 contre 10. Le maître mot, c’est d’être qualifié », a ajouté le coach de l’OM avant d’évoquer l’importance du match face à Rennes: « On a rejoint un peloton. Demain à Rennes, il faut faire un dernier effort. J’ai dis cela à mes joueurs. Il manque un dernier petit coup de collier à donner. Je sais qu’ils sont fatigués, mais la récupération arrive. On a tous mis en œuvre pour cela. On a dormi à la Commanderie lorsqu’on est rentré de Villarreal. Ils ont eu des soins, on est très bien équipé. Tout le monde mange ensemble. On connaît l’importance du match de demain face à une équipe joueuse dotée d’une intelligence de jeu avec des joueurs que j’adore comme Bourigeaud et Terrier. »

OM: 1 forfait confirmé et 1 cadre incertain face à Rennes

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Alors que l’infirmerie olympienne ne cesse de se remplir avec les absences de Valentin Rongier, Amir Murillo, Samuel Gigot et Simon Ngapandouetnbu, c’est au tour de Jean Onana de déclarer forfait pour le déplacement à Rennes ce dimanche. Le milieu de terrain camerounais est indisponible à cause d’une blessure musculaire. Présent en conférence de presse cet après-midi, Jean-Louis Gasset a annoncé son retour à la compétition après la trêve internationale.

À noter que Leonardo Balerdi s’est contenté d’enchaîner les tours de terrain au petit trot, avant de rentrer à la Commanderie pour des soins.