OM: quel onze face à Rennes ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Après avoir tremblé ce jeudi face à Villarreal (3-1), l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Jean-Louis Gasset a toutefois concédé sa première défaite sur le banc olympien.

Côté blessés, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir et Gigot sont également forfaits. À noter que Murillo est toujours indisponible mais à recommencer à courir.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Clauss , Mbemba, Balerdi et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et d’Harit. Ndiaye pourrait retrouver sa place en meneur de jeu derrière le duo Aubameyang–Sarr.

A LIRE AUSSI:OM: Luis Henrique est « revenu plus fort » de son prêt au Brésil

Un retour au 4-3-1-2 ?

Lopez Clauss Balerdi Mbemba Merlin Veretout Kondogbia HaritNdiaye Aubameyang Sarr

A LIRE AUSSI:OM: Gasset révèle ce qui « freine la progression » d’Ounahi

Présent cet après-midi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué l’importance du match face à Rennes: « On a rejoint un peloton. Demain à Rennes, il faut faire un dernier effort. J’ai dis cela à mes joueurs. Il manque un dernier petit coup de collier à donner. Je sais qu’ils sont fatigués, mais la récupération arrive. On a tous mis en œuvre pour cela. On a dormi à la Commanderie lorsqu’on est rentré de Villarreal. Ils ont eu des soins, on est très bien équipé. Tout le monde mange ensemble. On connaît l’importance du match de demain face à une équipe joueuse dotée d’une intelligence de jeu avec des joueurs que j’adore comme Bourigeaud et Terrier. »

#Gasset: « On a rejoint un peloton. Demain à Rennes, il faut faire un dernier effort. J’ai dis cela à mes joueurs. Il manque un dernier petit coup de collier à donner. Je sais qu’ils sont fatigués, mais la récupération arrive. On a tous mis en œuvre pour cela. On a dormi à la… pic.twitter.com/YnJSn33osO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 16, 2024

A LIRE AUSSI:OM: Longoria revient sur les départs de Marcelino et Gattuso