L’option Igor Julio, quel tarif pour Ordóñez ? Et la conf d’Auba résumée… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi 1er aout !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce vendredi 1er juillet 2025.

Ciblé en juin, Igor Julio une option viable après le désistement de la Real ?

L’Olympique de Marseille poursuit ses recherches pour renforcer son secteur défensif, et plus particulièrement pour recruter un défenseur central gauche. Si plusieurs pistes ont été explorées depuis l’ouverture du mercato estival, l’une d’elles, celle menant à Igor Julio, pourrait reprendre de la consistance dans les prochains jours.

Le défenseur brésilien de Brighton, âgé de 27 ans, présente un profil polyvalent, capable d’évoluer en charnière centrale comme sur le flanc gauche de la défense. Un atout non négligeable aux yeux de Roberto De Zerbi, qui l’a dirigé une saison à Brighton. Sous les ordres du technicien italien, Igor Julio était perçu comme l’un de ses joueurs les plus fiables, au point d’être considéré comme un « soldat » du coach. Un lien qui pourrait peser dans la balance, alors que l’OM peine à finaliser certaines cibles prioritaires.

Initialement pressenti pour rejoindre la Real Sociedad, Igor Julio semblait s’éloigner de la Canebière. Mais le club basque a finalement fait le choix de recruter Duje Caleta-Car, bien connu sur la scène marseillaise, cette semaine. Ce retournement de situation pourrait-il permettre à l’OM de relancer les discussions ? Rien n’est encore acté, mais les conditions semblent désormais plus ouvertes pour envisager un retour de cette piste.

Fidèle à sa méthode, la direction marseillaise multiplie les contacts et étudie plusieurs profils. Le nom de Joel Ordóñez semble être en tête de liste depuis hier. Certains noms évoqués ces dernières semaines sont d’un registre différent, preuve que le club n’exclut pas d’élargir ses critères initiaux. Le besoin reste pourtant clair : trouver un gaucher capable de s’intégrer rapidement dans le projet de jeu de De Zerbi.

30 + 3M€ pour Joel Ordóñez ?

L’Olympique de Marseille est sur le point d’enregistrer une nouvelle recrue d’envergure. Selon les informations confirmées ce jeudi 31 juillet par le journaliste italien Nicolò Schira, Joel Ordóñez est “à un pas de l’OM”. Le défenseur central du Club de Bruges devrait s’engager avec le club phocéen pour un montant estimé à 30 M€, auxquels s’ajouteraient 3 M€ de bonus. Le joueur de 21 ans, international espoirs équatorien, a déjà fait savoir à sa direction qu’il souhaitait être transféré.

Via son compte X, le journaliste Nicolò Schira confirme l’arrivée annoncé du défenseur : « Joel Ordóñez est à un pas de l’OM en provenance du Club de Brugge. Montant de l’opération, 30 M€ + 3 M€ de bonus. Ordonez a déjà demandé à être vendu et souhaite signer pour l’OM. Un contrat jusqu’en 2030 est prêt ! »

Le contrat proposé par l’OM porterait jusqu’en 2030, preuve de la confiance accordée au joueur par les dirigeants marseillais. Une information également confirmée par María José Flores, spécialiste du football sud-américain. D’après la journaliste, le joueur a été séduit par le projet olympien et par la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

🗣️ “Joel Ordóñez a été convaincu par le projet sportif de l’OM, notamment par la possibilité de travailler avec Roberto De Zerbi, qui a déjà dirigé plusieurs joueurs équatoriens.” – María José Flores, X (Twitter), jeudi 31 juillet 2025

L’arrivée de Joel Ordóñez s’inscrit dans la nouvelle stratégie sportive du club marseillais, qui entend bâtir un effectif jeune, technique et à fort potentiel de progression. Déjà considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de Jupiler Pro League, Ordóñez allie puissance physique, qualité de relance et intelligence de placement. Des qualités qui collent parfaitement aux exigences du technicien italien, connu pour sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs.

En attendant l’officialisation, prévue dans les prochains jours sauf retournement de situation, ce transfert témoigne de l’ambition de l’OM sur le marché estival. Le club phocéen, très actif depuis l’arrivée de De Zerbi, continue de façonner un effectif tourné vers l’avenir.

La conf d’Auba résumée en 5 points !

Voici un résumé en 5 points clés de la conférence de presse de Pierre-Emerick Aubameyang, de retour à l’OM un an après son départ :

Un retour motivé par le cœur et De Zerbi

Aubameyang a clairement affirmé que revenir à l’OM était un choix du cœur, malgré des offres intéressantes ailleurs : “J’ai vécu des choses très fortes ici et ça ne s’achète pas.” Il a aussi souligné que la présence de Roberto De Zerbi a été “un critère principal” dans sa décision : “Il ne m’a pas lâché, il m’a chambré pour que je revienne.”

Une concurrence saine avec Gouiri

Interrogé sur la cohabitation avec Amine Gouiri, il a rappelé qu’il n’a pas peur de la concurrence, en citant ses expériences passées : “À Arsenal, on pensait que j’étais là pour remplacer Lacazette et on a formé un super duo.” L’objectif est clair : “Donner tout ensemble.”

Un effort financier pour revivre le Vélodrome

Aubameyang a reconnu avoir consenti des efforts financiers pour revenir, attiré par l’ambiance unique de l’Orange Vélodrome : “J’ai besoin de revivre des frissons comme j’en ai vécu ici.”

Une ambition affichée en Ligue des champions

Très motivé par le retour en Ligue des champions, Aubameyang veut aller loin : “Je ne suis jamais allé plus loin que les quarts de finale, mais on verra bien avec ce nouveau format.” Il estime que le club se donne les moyens de rivaliser avec le PSG.

Pas encore prêt pour jouer, mais bientôt apte

Revenu récemment à l’entraînement, il ne sera pas encore disponible contre Aston Villa : “J’ai commencé hier avec l’équipe. À partir de la semaine prochaine, je pense que je serai apte.” Il se dit toutefois “prêt physiquement et mentalement.”