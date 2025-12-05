L’OM se déplace à Lille pour y affronter le LOSC, le match compte pour la 15e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le 4e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit se rattraper après avoir laissé filer 2 points face au TFC. Le retour d’Amir Murillo est une bonne nouvelle, l’équipe devra par contre surement se passer d’Hojbjerg, grippé…

LOSC – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match LOSC – OM aura lieu vendredi 05 décembre 2025 à 21h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur BeIN Sports 1 !

Comment voir LOSC – OM en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur sabonner.beinsports.com !

