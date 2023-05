LOSC – OM : La froideur de Tudor sur l’absence de Payet et Tavares

Avant la rencontre ce samedi face au LOSC, l’actualité autour de l’OM tournait autour des absences de Tavares et Payet dans le groupe. Le coach Tudor n’a pas vraiment voulu commenter cette décision.

« Tout le monde est logé à la même enseigne. Les joueurs qui sont prêts à aider l’équipe sont là ce soir. Je n’apprécie pas vraiment que vous commenciez par me poser cette question alors qu’il y a un grand match qui va se jouer ici à Lille », avait lancé le coach croate avant la rencontre au micro de Canal +, diffuseur de cette confrontation de la 36e journée.

Tudor ne veut plus parler de Payet et Tavares

Après la défaite au stade Pierre Mauroy, Igor Tudor était en conférence de presse. Forcément, les journalistes ont tenté d’en savoir un peu plus sur l’altercation annoncée entre le coach, Dimitri Payet et Nuno Tavares. Le Croate n’a pas voulu donner plus de détail. « J’ai répondu à cette question avant le match, je ne réponds plus à cette question »

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, la question se pose toujours, encore plus avec la défaite qui a eu lieu lors de ce match à Lille. Dimitri Payet ne devrait plus être perçu sous le maillot de l’OM cette saison en raison de sa suspension qui devrait prendre effet dès le prochain match contre Brest au Vélodrome.

On prend ces deux buts sur deux pertes de balle, c’est regrettable

Valentin Rongier sait que cette défaite face au LOSC est synonyme de 3e place au classement : « Cette défaite va certainement coûter cher. Parce qu’on était venu ici pour gagner, mettre la pression sur Lens. On a failli ce soir, on est énervé, il faut qu’on voit ce qui n’a pas été, mais j’ai l’impression qu’on a perdu le contrôle du match, parce qu’on n’a pas été mis trop en danger en première période. Il nous a manqué un peu de tout. »

Le milieu de terrain souligne les pertes de balles qui ont couté cher, « Je pense qu’on a manqué de mouvements sans ballon de courses, ce qui est sûr c’est qu’on prend ces deux buts sur deux pertes de balle, c’est regrettable. Ce n’est jamais fini tant que mathématiquement tout est possible, on y croira jusqu’au bout. Chaque défaite fait mal, mais c’est vrai qu’en fin de saison on espérait beaucoup mieux. Forcément on est déçu en tant que compétiteurs. »