LOSC – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM a repris sa deuxième place suite à ses deux victoires face au MHSC et Brest. C’est une petite finale qui attend les Marseillais pour ce déplacement capital face au 3e le LOSC pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Jusqu’à la fin de la saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire PARIONS SPORT en Ligne sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 32e journée de Ligue 1, l’OM se déplace à Lille pour y affronter un concurrents direct pour le podium, le LOSC ! Bruno Genesio devra faire sans Tiago Santos, toujours en convalescence après une blessure au genou. Edon Zhegrova, touché aux adducteurs, ne sera pas non plus apte. Le jeune Ethan Mbappé, victime d’une blessure aux ischio-jambiers, manquera la fin de saison. Enfin, Bafodé Diakité est suspendu et ne pourra pas prendre part à cette rencontre.

2 gros absents pour Lille, un OM au complet ?

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va pouvoir s’appuyer sur Leonardo Balerdi, l’effectif marseillais qui est toujours en mise au vert non loin de Rome cette semaine pourrait être complet.

Mon prono pour LOSC – OM : Amine Gouiri marque pour une cote de 3.65 !

Pour ce LOSC – OM, je pars donc sur un but de l’attaquant Amine Gouiri pour une cote de 3.65 chez notre partenaire PARIONS SPORT en Ligne. L’OM ne doit pas perdre pour tenter de conserver sa deuxième place, n’hésitez pas à profiter des cotes du match Lille – Marseille. A noter que la cote de la victoire de l’OM est de 3.05 !

