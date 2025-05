OM : Mise au vert à Rome, que font les joueurs marseillais ?

En pleine préparation du déplacement crucial à Lille, l’Olympique de Marseille a choisi de s’isoler près de Rome pour un stage intensif au calme. Depuis plusieurs jours, les joueurs de Roberto De Zerbi suivent un programme strict dans les installations du Roma City FC, transformées pour l’occasion en véritable forteresse.

Dans un long article, l’Equipe raconte un peu du quotidien des joueurs marseillais en Italie. Les séances d’entraînement sont structurées et longues. Chaque jour débute par une heure d’activation musculaire, en salle de fitness ou avec les kinés, selon un programme individualisé. Les joueurs poursuivent ensuite avec une session vidéo, avant une séance collective d’une heure et demie sur le terrain, sous une température de 27 °C. Chaque journée se conclut par un passage aux soins. Le coach du Roma City FC lui-même n’est pas autorisé à assister aux séances : la discrétion est totale autour de la tactique.

Une routine exigeante sous la chaleur romaine

« Tout ce qui passe tactiquement à Rome reste à Rome », précise-t-on dans l’entourage du club. Aucun détail stratégique ne filtre, alors que le choc contre le LOSC, considéré par De Zerbi comme « sans doute la meilleure formation du Championnat derrière le Paris-SG », se profile. Les moments hors terrain sont également encadrés. Le mercredi, les joueurs ne réapparaissent à l’hôtel que dans l’après-midi, après leur programme. Certains, comme Greenwood, restent discrets, casque sur les oreilles. D’autres, comme Balerdi, Gouiri ou Luiz Felipe, profitent de l’ambiance pour plaisanter.

Détente contrôlée et vie collective

Le jeudi, la séance se veut plus détendue. Les jeunes du Roma City FC sont brièvement accueillis pour des autographes. En marge de l’entraînement, quelques joueurs se détendent à la piscine, d’autres participent à des ateliers de gainage, ou passent entre les mains des kinés. Gouiri et Bennacer prennent un moment pour prier. Le club marseillais semble trouver un équilibre entre concentration et cohésion de groupe, dans un environnement isolé mais propice à la préparation.

L’OM peaufine ainsi sa stratégie dans une bulle protectrice, à distance de la pression locale, avec l’objectif clair de livrer une prestation aboutie face à Lille, concurrent direct pour l’Europe.