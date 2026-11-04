Lucas Ocampos a retrouvé toute son efficacité sous les couleurs de Monterrey. L’ancien joueur de l’OM compte déjà sept buts et trois passes décisives en championnat, après avoir traversé des mois compliqués au Mexique.

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À 32 ans, Lucas Ocampos↗ réalise un début de saison particulièrement productif avec les Rayados. L’Argentin s’est encore illustré face à Tijuana en inscrivant un spectaculaire retourné acrobatique, une réalisation largement relayée sur les réseaux sociaux. En douze rencontres de championnat, il totalise désormais sept buts et trois passes décisives, tandis que son bilan toutes compétitions confondues s’élève à huit réalisations en seize matchs, selon les informations rapportées par Le Phocéen.

Un retour en forme après des débuts difficiles à Monterrey

Cette réussite contraste avec les premiers mois d’Ocampos↗ au Mexique. Arrivé en 2024 après son passage au FC Séville, l’ancien Olympien avait eu du mal à faire preuve de régularité, notamment en raison de plusieurs problèmes physiques. Avant cette saison, il n’avait inscrit que dix buts en 70 matchs avec Monterrey et certaines de ses prestations avaient suscité des critiques chez les supporters.

Son parcours récent a également été marqué par une paralysie faciale, qui l’avait contraint à suivre un programme de rééducation. Cet épisode, ajouté à plusieurs blessures, avait ralenti sa progression et compliqué son retour à la compétition. Depuis plusieurs semaines, Ocampos↗ a retrouvé son explosivité et sa puissance, au point d’être surnommé « le pur-sang » par les supporters de Monterrey.

La relation avec Matias Almeyda au cœur de sa renaissance

L’arrivée de Matias Almeyda sur le banc de Monterrey a accompagné ce changement. Le technicien argentin connaît Ocampos depuis ses débuts professionnels à River Plate et l’a replacé au centre de son dispositif, tout en lui accordant une grande liberté. Le joueur a ainsi déjà été utilisé à sept postes différents, de l’attaque au milieu de terrain. Almeyda a souligné l’évolution de son joueur en expliquant qu’il l’avait vu « redevenir le même Lucas, un véritable train ». De son côté, Ocampos apprécie l’identité de jeu instaurée par son entraîneur et a également salué ses méthodes. Cette confiance retrouvée accompagne désormais son retour à un niveau d’efficacité élevé avec Monterrey.