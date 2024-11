Ex OM : Que devient Lucas Ocampos ?

Recruté à l’hiver 2015 par l’OM, de Marcelo Bielsa à l’époque, que devient l’international argentin Lucas Ocampos ?

En effet, l’homme au 27 réalisations en 132 apparitions sous le maillot olympien, dont ce magnifique retourné contre Troyes un soir d’août 2015, a connu un parcours assez contrasté depuis son départ de la cité phocéenne.

Une aventure andalouse réussie

Prêté à deux reprises lors de son passage à l’OM, deux fois six mois lors de la saison 2016-2017, Lucas Ocampos laisse la trace d’un joueur qui n’était pas le plus juste techniquement mais qui avait toujours l’esprit combatif et le sens du sacrifice. C’est ce profil précis qui avait amené le FC Séville à débourser pas moins de 15 millions d’euros à l’été 2019.

Lucas Ocampos signe cinq ans au Séville FC, le transfert rapportera 15 millions d’euros à l’OM : https://t.co/UxJ3LGQGyS pic.twitter.com/6WhKfqbkOo — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2019

Un passage à Séville assez réussi sur le plan personnel avec un bon bilan comptable et plusieurs trophées en plus à son palmarès. Hormis un prêt raté du côté d’Amsterdam lors de la première partie de l’exercice 2022-2023 où l’Argentin ne prendra part qu’à 6 petits matchs sous les couleurs de l’Ajax, il aura en effet inscrit pas moins de 44 buts en 208 matchs sous les couleurs andalouses. Ainsi il participera aux deux campagnes européennes victorieuses de son club en C3 lors des saisons 2019-2020 et 2021-2022.

Enfin, depuis cet été, l’ancien olympien a posé ses valises en Amérique centrale, plus précisément au Mexique et au CF Monterey avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2027. Il y retrouvera notamment André Pierre Gignac, son ex coéquipier à l’OM lors de l’exercice 2014-2015 qui est devenu une véritable légende du club rival des Tigres.

a lire aussi : OM : La priorité du mercato hivernal dévoilée !