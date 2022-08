Mercato ex OM : Lucas Ocampos va apporter de l’argent à Pablo Longoria !

L’Olympique de Marseille pourrait recevoir un chèque de la part du FC Séville après le départ de Lucas Ocampos vers l’Ajax Amsterdam !

Ces derniers jours, le mercato s’emballe dans toute l’Europe ! Les départs font forcément accélérer quelques arrivées. Antony devrait rejoindre Manchester United en provenance de l’Ajax. L’ailier brésilien devrait y signer contre un énorme chèque de 100M€.

Pour le remplacer, le club néerlandais a songé à un ancien joueur de l’OM : Lucas Ocampos comme l’expliquait en exclusivité le journaliste Gerjan Hamstelaar. L’attaquant argentin était à Marseille et a quitté la Ligue 1 pour rejoindre le FC Séville il y a près de deux ans.

Ajax have opened official talks with Sevilla for Lucas Ocampos. He’s the main target to replace Antony — as Ziyech deal is still stalling since last week. 🚨⚪️🔴 #Ajax

Negotiations will continue also on personal terms. @Hamstelaar, first call on Ocampos. Work in progress. pic.twitter.com/IRF0ElnqvX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022