Lyon – OM : Cardoze ne mâche pas ses mots après la décision de la commission !

Il avait poussé un coup de gueule avant la décision de la commission de discipline, Jacques Cardoze s’est exprimé après cette décision d’enlever 1 point à Lyon et de faire rejouer le match à huis clos. Il a répondu aux invitations de plusieurs médias…

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, n’a pas caché son agacement. Il s’est exprimé sur la Provence.

« Cette décision est profondément décevante, je dirais même humiliante pour les joueurs. À Nice, on a frappé un de nos joueurs ; le club a été sanctionné d’un point ferme. À Lyon, un de nos joueurs a de nouveau été frappé, et Lyon s’en tire avec un point ferme. Si je comprends bien le message envoyé par la Commission de discipline à l’ensemble des joueurs de Ligue 1, se faire frapper vaut 1 point ferme ; mais ça donne aussi la possibilité de rejouer un match. C’est une décision qui me paraît extrêmement dangereuse, risquée. Elle signifie que si on envoie 20 bouteilles sur la tête des Marseillais, on aura la possibilité de rejouer les 20 matches. C’est sans risque pour le club recevant, mais extrêmement pénalisant et humiliant pour le club victime. Si on reçoit 20 bouteilles dans l’année, on devra rejouer 20 matches ? C’est inéquitable. On a déjà rejoué Nice, on nous demande de rejouer Lyon, qui plus est en nous demandant de retourner à Lyon, une humiliation supplémentaire. Cette décision ne nous va pas. Depuis ce week-end, la rumeur courait qu’on n’aurait pas match gagné sur tapis vert. On ignorait totalement jusqu’à mardi midi qu’on ne nous convoquerait pas. On l’a vécu comme une humiliation suprême, comme un déni de justice ». Jacques Cardoze – source : La Provence (08/12/2021)

Cardoze est aussi revenu sur RMC sur son allocution devant la commission avant la décision. Il a répété les mêmes choses sur l’Equipe.

On voulait match gagné pour l’OM — Cardoze

« C’était le cri du cœur, de la sincérité. Ce n’était pas calculé. Il me semble que l’équité n’a pas été respectée. Les enjeux n’ont rien à voir avec l’exclusion d’un joueur. Monsieur Deneux prend en exemple OM – PSG, mais le sort du match n’était pas engagé. Metz – Lyon se rapproche plus de ce que l’on parle ce soir. Le gardien, Lopes avait été blessé par un pétard, Lyon s’était déplacé et le joueur avait pu être entendu. Je ne comprend pas pourquoi la voix de l’OM n’a pas été entendue. Le fait d’être écouté permet de pouvoir contredire les autres et faire douter ceux qui décident. Loin de moi l’idée que je peux influencer une commission de discipline. Ils ont passé du temps a étudier les faits. (…) Oui on voulait match gagné pour l’OM, on voulait un changement de jugement par rapport à Nice – OM. Un point ferme et un match à rejouer, à chaque fois qu’un joueur sera touché ça sera ça ? Pour moi ce n’est pas suffisant. Pablo Longoria suggère une grille de sanction définit à l’avance… »Jacques Cardoze – source : RMC (08/12/2021)