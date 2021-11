Lyon – OM : La presse étrangère est choquée par les incidents sur Dimitri Payet !

Le match entre l’Olympique de Marseille et Lyon a été stoppé à cause d’un grave incident sur Dimitri Payet. La presse étrangère est choquée par les images qui tournent sur les réseaux sociaux…

10 jours de trêve internationale, une réelle envie des supporters de l’Olympique de Marseille d’enfin retrouver leur équipe pour un choc de Ligue 1 qui s’annonçait merveilleux à suivre sur la pelouse… De beaux joueurs, des coachs qui proposent un jeu offensif…

Et finalement, la fête n’aura duré que deux minutes ! Une première accélération des Olympiens, un décalage de Payet sur Konrad qui gagne un corner. Le numéro 10 s’empare du ballon et va tirer le coup de pieds arrêté. Le jeu est une première fois arrêté par l’arbitre : quelques projectiles sont jetés vers Payet.

2h pour décider d’arrêter la rencontre

L’international français est insulté par les supporters lyonnais… L’arbitre fait signe de jouer. Le milieu offensif a à peine le temps de poser le ballon sur le sol qu’il reçoit une bouteille d’eau pleine sur l’arrière de la tête. Pléthore d’insultes et de chants des supporters lyonnais à l’encore de Dimitri Payet.

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et du LOSC est soigné par le staff marseillais avant de sortir du terrain et rejoindre les vestiaires, comme tous ses coéquipiers et les Lyonnais. Pourtant, il faudra près de 2h pour les instances et la préfecture pour décider d’arrêter la rencontre.

Ces images ont fait le tour du monde via les réseaux sociaux. De l’Italie en passant par l’Espagne, l’Angleterre ou même le Mexique… La presse étrangère a été choquée par la violence de ces images et l’arrêt du match entre l’OM et Lyon.

En Espagne

🚨🇫🇷 Suspendido el Lyon-Marsella 🧴 Una botella de agua impactó en la cara de Payet cuando el mediapunta iba a lanzar un córner en el minuto 4 👋 Los jugadores se han ido a los vestuarios https://t.co/n9UKmf7mVZ — Diario AS (@diarioas) November 21, 2021

En Angleterre

Lyon-Marseille abandoned after Dimitri Payet hit by bottle from crowd https://t.co/OLCdjBWKzn — Guardian sport (@guardian_sport) November 21, 2021

En Italie

Cori razzisti a San Siro. Troppi i casi in Europa. Durante Lione v Marsiglia, #Payet è stato colpito da una bottiglietta d’acqua. Match sospeso. È il settimo episodio in questa stagione di #Ligue1. #LaDS #NoToRacism pic.twitter.com/R0SZUfnbDA — RaiSport (@RaiSport) November 21, 2021

Au Mexique

🎥 #Video | Dimitri Payet (@dimpayet17), capitán del Marsella se quedó en el suelo durante algunos minutos tras recibir un botellazo en la cabeza. https://t.co/BVTMbry8Ul — @diario24horas (@diario24horas) November 21, 2021

En Argentine