Lyon – OM : Le casse tête de Bosz (effectif décimé) !

Le fameux match Lyon – OM a rejouer suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet va se tenir demain soir à huis clos. Peter Bosz va devoir faire avec beaucoup d’absents pour cette rencontre…

Jorge Sampaoli va devoir composer son équipe sans Dieng et Gueye (CAN) ni Gerson (Brésil). De plus, Konrad est absent depuis plusieurs semaines. Du côté lyonnais les absents sont bien plus nombreux et cela ne touche qu’un seul joueur en sélection…

Le match Lyon – OM aura bien lieu ce mardi 1er février même si Jean Michel Aulas a tenter de le faire déplacer. Peter Bosz se retrouve avec un effectif décimé pour disputer ce choc. En effet outre les absences de Lucas Paqueta, retenu avec le Brésil, Bruno Guimaraes, transféré dimanche à Newcastle et Karl Toko-Ekambi, toujours à la CAN, le coach lyonnais compte d’autres absences. Les recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombélé ne seront pas qualifiés.

Lyon sans Aouar, Paqueta, Dembélé…

🔴 Touché à la cuisse, Aouar sera absent plusieurs semaines et manquera le choc de mardi face à l’OM. — RMC Sport (@RMCsport) January 31, 2022

De plus, l’Equipe précise que Moussa Dembélé a été testé positif au Covid et sera donc forfait tout comme Houssem Aouar blessé à la cuisse et absent plusieurs semaines selon RMC. On doit aussi rajouter Damien Da Silva, suspendu, Jason Denayer, blessé à la cheville, et Emerson pas encore apte après avoir eu le Covid. Autant dire que Peter Bosz va devoir bricoler…

A quoi pourrait ressembler cette équipe de Lyon ?

Lopes

Dubois Diomande Lukeba Henrique

Mendes Keita Caqueret

Shaqiri Kedewere Cherki

En conférence de presse, le technicien néerlandais s’était emporté contre la LFP.

« À mon avis c’est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date FIFA. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas. (…) Ce sont deux bons joueurs donc si on n’a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, Marseille sera content et nous non. Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille. On est plus, pff… Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date. Je pense que c’est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée. » Peter Bosz – source : Conférence de presse (22/01/2022)

Paqueta ne sera pas disponible pour cette rencontre, mais il faut rappeler que Guimaraes a été transféré à Newcastle par Lyon et l’OM devra faire sans Gerson lui aussi en sélection du Brésil…